山東江蘇老兵維權爆騷亂　官方抓19名疑犯：打退伍軍人旗號犯罪　

山東平度與江蘇鎮江去年發生退伍軍人集體維權事件，觸發大規模社會騷亂，警方施放催淚彈驅散，一眾老兵則用滅火筒和木棍還擊，混亂中有多人受傷。 據官媒《新華社》報道，山東濰坊市濰城區檢察院已對該宗以「退伍軍人」名義實施犯罪的10名疑犯，以涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、妨害公務罪、故意傷害罪批准逮捕。同時江蘇也逮捕了9名疑犯。經查，全部共19名疑犯的背景複雜，其中不少更有違法犯罪前科。

報道指，在去年9月30日至10月4日，疑犯于有峰等人通過微信、電話等方式進行串聯動員，策劃在10月1日國慶節期間以「旅遊」名義到北京非法聚集上訪。雖然山東平度市政府已有解釋和勸阻，但于有峰等人相繼在多個微信群內發布「被毆打」等虛假訊息，並故意「碰瓷」，聲稱遭到毆打。但結果平度市醫院經CT等多項檢查後，均未發現異常。另一名疑犯王緒章到醫院後，卻錄製于有峰等人被打傷就醫的不實片段，再發布到微信群，欺騙、煽動其他退伍軍人到平度聲援。

當天有多達300人聚集騷亂。（網上圖片）

經一系列串聯煽動，事發在同年10月6日中午，聚集於平度市人民會堂廣場的人員有多達300多人。疑犯鍾世峰等人帶領其中60人，手持木棍和滅火筒實施暴力襲警、打砸車輛等一系列嚴重違法犯罪行為，共導致34名現場執勤民警、工作人員及群眾受傷。事件對當地社會秩序和群眾生產生活造成嚴重影響，1輛警用大巴和3輛地方車輛被砸毀，總計損失245萬元（人民幣．下同），另有104間商場、超市、門店被迫關門停業，11條巴士線路960架次巴士被迫調整運營，多條道路無法通行，直接經濟損失達820萬元。

官方指是疑犯以虛假片段煽動退伍軍人聚集維權。（網上圖片）

報道同時提到另一宗同類事件。事發在去年6月21日至23日，9名疑犯組織1000多人非法聚集於江蘇鎮江市政府門前廣場、人工湖周邊等區域，透過舉起橫幅、叫喊口號、遊行示威等方式，要求政府滿足諸多不合理訴求，並用磚頭、石塊和木棍等，對現場執勤警員和工作人員實施暴力對抗、暴力毆打，共導致65名警員和現場工作人員不同程度受傷。該事件致使鎮江市政府等相關單位正常工作停滯，現場周邊環境和城市設施大量受損，市民出行和日常生活深受影響，嚴重危害社會秩序。

江蘇徐州銅山區檢察院經審查決定，依法以涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、故意傷害罪，對該9名疑犯批准逮捕。經查，全部共19名疑犯的背景複雜，其中不少更有違法犯罪前科。

（新華社）