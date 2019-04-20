【中外海上閱艦式】新型主戰艦機將亮相　包括航母、新型核潛艇

4月20日上午，中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動首場新聞發布會在青島黃海飯店舉行。海軍副司令員邱延鵬中將作主旨發布。海軍新聞發言人程德偉大校主持發布會。 據介紹，中國海軍新型主戰艦機將參加海上閱兵，參閱包括航母、新型核潛艇、驅逐艦、戰機等，受閱艦艇32艘，受閱戰機39架。

新加坡海軍「堅強」號護衛艦。這是參加中國人民解放軍海軍成立70週周年多國海軍活動到訪的第一艘外國海軍艦艇。（新華社）

邱延鵬首先介紹了人民海軍成立70周年以來取得的歷史性成就。他說，人民海軍已經成為一支核常兼備、具有信息化條件下威懾和實戰能力、能夠遂行多樣化軍事任務的海上力量。

在談到多國海軍活動的有關情況時，邱延鵬說，組織多國海軍活動，是國際通行做法和海軍交往的獨特方式。舉辦這項活動，是人民海軍踐行習近平主席宣導「人類命運共同體」理念的實際行動。目前，共有60餘個國家的海軍代表團參加，10多個國家派出近20艘艦艇參加國際艦隊檢閱。其間，還將舉行高層研討會、聯合軍樂展示、主題燈光秀等活動。

邱延鵬介紹，中國海軍新型主戰艦機將參加海上閱兵，參閱包括航母、新型核潛艇、驅逐艦、戰機等，受閱艦艇32艘，編為潛艇群、驅逐艦群、護衛艦群、登陸艦群、輔助艦群、航空母艦群等6個群；受閱戰機39架，編為預警機梯隊、偵察機梯隊、反潛巡邏機梯隊、轟炸機梯隊、殲擊機梯隊、艦載戰鬥機梯隊、艦載直升機梯隊等10個梯隊。

（澎湃新聞）