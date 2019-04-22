中國發表《共建「一帶一路」倡議：進展、貢獻與展望》報告

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開在即，經推進「一帶一路」建設工作領導小組批准，領導小組辦公室今（22日）發表《共建「一帶一路」倡議：進展、貢獻與展望》報告。

2017年5月，第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開，習近平在開幕式上發表主題講話。 （新華社）

報告全文約1.8萬字，除前言外，共包括進展、貢獻和展望三個部分。報告指出，2013年以來，共建「一帶一路」倡議以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通為主要內容紮實推進，取得明顯成效，一批具有標誌性的早期成果開始顯現，參與各國得到了實實在在的好處，對共建「一帶一路」的認同感和參與度不斷增強。

報告提到，2013年至2018年，中國與沿線國家貨物貿易進出口總額超過6萬億美元，年均增長率高於同期中國對外貿易增速，佔中國貨物貿易總額的比重達到27.4%；中國企業對沿線國家直接投資超過900億美元，在沿線國家完成對外承包工程營業額超過4000億美元。

報告稱，共建「一帶一路」倡議著眼於構建人類命運共同體，堅持共商共建共享原則，為推動全球治理體系變革和經濟全球化作出了中國貢獻。2017年5月，首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京成功召開，論壇形成了5大類、76大項、279項具體成果，這些成果已全部得到落實。

報告同時強調，當今世界正處於大發展大變革大調整時期，和平、發展、合作仍是時代潮流。展望未來，共建「一帶一路」既面臨諸多問題和挑戰，更充滿前所未有的機遇和發展前景。隨著時間的推移和各方共同努力，相信共建「一帶一路」一定會走深走實，行穩致遠，成為和平之路、繁榮之路、開放之路，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。