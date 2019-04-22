李銳日記捐胡佛研究所　遺孀起訴繼女李南央獲法院受理

據中國獨立記者高瑜21日在其Twitter上透露，中共元老李銳逝世後，其妻子張玉珍4月2日向北京西城區法院起訴李銳的女兒李南央，認為後者擅自處分李銳日記等文稿原件，要求由其本人繼承。對此，李南央聘請北京華一律師事務所律師夏楠應訴。

李銳與第二任妻子張玉珍。（資料圖片）

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於2月16日在北京逝世，享年101歲。其在美國的女兒李南央表示，已按父親意願，將他逾一千萬字的歷史資料，捐予美國史丹福大學胡佛研究所。

不過，據中國獨立記者高瑜4月21日在其Twitter上透露，李銳遺孀張玉珍在北京西城區法院對李南央提起訴訟，訴求判決李銳全部日記、信件、工作筆記等文稿原件（1935年至2018年）由她繼承。

據網上曝光的西城區法院受理案件通知書顯示，張玉珍起訴李南央繼承糾紛一案，法院已決定登記立案。

李銳與前妻范元甄之女李南央。（網上圖片）

李南央發表公開信，稱日記「交胡佛館存」是李銳本人的決定，並且聘請律師夏楠應訴。據高瑜在推特公布了李南央的律師給張玉珍的回覆函。信中認為，張玉珍所稱其「擅自」處分不是事實。李銳早在2017年就明確表示，讓李南央將其日記轉交美國斯坦福大學胡佛館留存，這是民事贈予，而非遺產處分。同時，李銳也明確認可由李南央編輯並在美國出版《李銳日記》。

李銳今年2月16日病逝後，李南央曾與繼母張玉珍就喪禮安排發生衝突。李南央稱其父遺願是「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」，張玉珍否認存在「三不」遺囑，最後喪禮2月20日由中組部操辦，李銳遺體覆蓋中共黨旗。官媒新華社2月28日發通稿報導了消息，並未對李銳做出評價，僅介紹了其生平。