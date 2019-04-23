【中國海軍70周年】美加僅上校出席活動　日本派出海上幕僚長

解放軍海軍23日在青島舉行成立70周年系列活動。在外國代表團中，未派艦參加海上聯合閱兵的美國，僅由上校級軍官與會，加拿大亦僅派出上校軍官；而日本既派艦參加閱兵，且由海上幕僚長出席。除日本外，朝鮮、巴基斯坦也派出上將/大將級軍官來華。

日本海上幕僚長山村浩（右）22日為參加紀念中國海軍成立70周年的國際閱艦式及相關活動到訪山東省青島。（網絡圖片）

美國代表海軍上校海德邁（Thomas Henderschedt）。（中央社）

與會的美國代表是海軍上校海德邁（Thomas Henderschedt）。當被問到美國為何僅委派他出席，而不派艦參加海上閱兵時，海德邁笑而不答。

朝鮮、韓國海軍代表均出席

在同為防中「五眼聯盟」的其它4國，英國派出中將級將官；紐西蘭及派艦參加閱兵的澳洲，則委派少將級將官出席；至於加拿大，不但跟美國一樣僅派上校級軍官與會，且隸屬空軍而非海軍。

除上述「五眼聯盟」國家外，日本派出海上幕僚長（海上自衛隊最高職位，相當於海軍上將）山村浩，韓國指派中將權赫珉，朝鮮委派的是大將金明植。至於與中國關係密切的巴基斯坦，也指派上將與會；印度則由少將出席，德國及馬來西亞的代表是中將軍階。

阿根廷海軍代表團團長、海軍參謀長何塞·路易斯·比利安（前右）抵達山東青島。（新華社）

解放軍海軍23日下午將舉行海上聯合閱兵，由國家主席、中央軍委主席習近平檢閱中外各國艦隊。

為顯示海軍國際軍種特性及凸顯國際友好，中國此次廣邀多國海軍參加海上聯合閱兵。而確定派艦參加的國家有俄羅斯、日本、南韓、澳洲、印度、孟加拉、新加坡、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、汶萊等國近20艘艦艇，艦種包括驅逐艦、巡防艦、登陸艦等。

先前有媒體報導，中國曾邀請美國派艦參加這場海上聯合閱兵，但被美國婉拒。

（中央社）