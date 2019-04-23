浙江漢入屋偷竊被發現後殘殺母女　懸案廿年終落網判死

21年前，浙江一名無業男子入屋偷竊，被屋主母女發現後行兇殺害對方。警方多年來未查出兇手，令此案一度成為懸案。 時至2018年，兇手終於被警方發現和拘捕，並因為搶劫罪近日獲法院判處死刑。

王男一審被判死刑。（網上圖片）

1998年4月20日凌晨，21歲紹興青年王男因找不到工作，產生行竊的念頭。他看上了一戶兩層樓的住家，走到位於二樓的主人房偷走放在床邊的20元現金。不料他剛拿到錢，屋主陳女士便驚醒了，抓住王男的手並大聲呼叫，她的女兒也隨之醒來。

當時，王男拿過床邊的裁縫剪刀刺向母女二人，令陳女士的4歲女兒當場死亡，陳女士則被王男從二樓的床上一直拖到一樓樓梯，最終因急性大出血死亡。隨後，男子繼續翻找財物，最後拿著偷來的20元，騎著陳女士家中的自行車逃離現場，期間又棄車跳入河中逃跑。

殺人後並未外逃

王男事發後並沒有外逃，而是選擇回到位於嵊州的老家。但他在犯案時戴著手套，並未留下指紋等關鍵線索，現場只有半個帶血的掌印，令警方一直無法查出兇手。

不過，王男於2009年10月，因犯非法持有槍支罪被判處有期徒刑6個月，緩刑1年，令他的掌印作為嫌犯信息被錄入了偵查系統。2018年，偵查機關在對重大疑難積案進行排查比對時發現，20年前兇案中的半個血掌印和王男完全一致，才得知王男是兇手，並將他拘捕。

2019年4月2日，紹興中院公開審理此案。法院認為，王男以非法佔有為目的，入戶盜竊被發現後，為抗拒抓捕使用暴力致二人死亡，其行為構成搶劫罪；其犯罪手段極其殘忍，犯罪情節極其惡劣，後果極其嚴重，且認罪、悔罪態度極差，應予嚴懲，遂以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。