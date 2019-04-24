【斯里蘭卡連環爆炸】中國使館：4名受輕傷中國公民出院回國

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少逾300人死亡，500人受傷。中國駐斯里蘭卡大使館周一（22日）確認，炸彈襲擊中有1名中國公民遇難，5名中國公民失蹤，5名中國公民受傷。 根據中國使館周二（23日）發布的資訊，4名受輕傷的中國公民當天出院，在使館官員和斯里蘭卡安保人員的護送下前往機場，搭乘航班回國。

其中3名在斯里蘭卡爆炸事件中受傷的中國公民周二（23日）乘坐UL880航班抵達廣州白雲國際機場。廣州邊檢總站工作人員為傷者開通綠色生命通道，快速辦理入境手續。（新華社）

據新華社報道，中國駐斯里蘭卡大使程學源23日上午赴斯里蘭卡國家醫院，探望了留院治療的受傷中國公民。程學源表示，使館已經協調斯里蘭卡政府和國家醫院全力提供治療。這名受傷人員表示，感謝使館提供的大力幫助和悉心呵護。

國家醫院首席外科醫師莫漢介紹說，斯里蘭卡政府和國家醫院重視中方傷患的醫治工作，對傷患進行了全面檢查並做出有針對性的治療方案，目前傷者病情穩定。程學源對斯方悉心幫助中方傷患表示感謝。

據報道，恐怖組織ISIS周二（23日）透過Amaq通訊社承認策動今次斯里蘭卡連環爆炸襲擊。（路透社）

程學源表示，他當天上午還拜會斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena），提供了中方掌握的失聯人員名單。程學源表示，中國政府高度重視中國公民傷亡情況，希望斯方積極回應中方重大關切，採取有力措施解決好後續問題。

西里塞納接過中方失聯人員名單後，詢問了每名失聯人員的情況和失聯地點，指示斯方官員儘快協調有關部門進行全力搜尋，同時盡心救治受傷中國公民，妥善處理遇難中國公民後事。

（新華社）