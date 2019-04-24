杜蕾斯性暗示廣告被指低俗　掃黃打非辦：已納入專項整治內容

「今夜，一滴都不許剩」、「今夜，餵飽每一張嘴」......安全套品牌杜蕾斯近期與喜茶、餓了麼等多間內地公司合作推出的「性暗示」廣告，被批評為露骨低俗，引發爭議。 全國掃黃打非辦公室亦透過微博刊文，將其形容為「低俗廣告營銷」，並已將此類問題納入當前正在開展的網上低俗信息專項整治內容。

安全套品牌杜蕾斯近期與喜茶、餓了麼等多間內地公司合作推出的「性暗示」廣告，被批評為露骨低俗，引發爭議。（網上圖片）

4月23日，全國掃黃打非辦透過官方微博轉發文章《從杜蕾斯到「豐胸」椰奶：被軟色情毀掉的中國人》，稱近幾年「低俗廣告營銷」屢見不鮮，其手法總是一成不變的性暗示、消費女性、性別歧視，「這種軟色情行為，其危害一定程度上甚至比真正的色情更可怕。」

掃黃打非辦：別讓「軟色情」毀了中國人

掃黃打非辦強調，真正的色情一直有法律制裁，有父母過濾，有學校篩除，有明確管控。而「軟色情」經常在法律邊緣游離，流竄於網上網下多類公共平台：「裹挾了一個個孩子，衝擊著他們的心理防線和道德底線，因此，才有成千上萬的正直網民呼籲，別讓『軟色情』毀了中國人！」

掃黃打非辦續指，已將此類問題納入當前正在開展的網上低俗信息專項整治內容，將督促和指導各大網絡平台加強自律，建立標準，健全審核機制和加大審核力度；協調組織有關部門對低俗內容及時清理封堵，對相關企業採取約談、責令整改、行政處罰等措施。

據了解，網上低俗信息專項整治行動於4月啟動，將持續開展8個月，重點清理網絡傳播淫穢色情和夾雜淫穢色情信息內容，包括以「性」為賣點，不適合傳播的內容；宣揚違背正確婚戀觀和家庭倫理道德的內容；網絡惡搞或調侃等迎合低級趣味的內容；宣揚暴力、血腥、恐怖、殘酷的內容等。