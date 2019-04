杜蕾斯crossover喜茶等品牌賣性暗示廣告　網民唔buy喜茶急道歉

潮流興crossover,不少商戶也會聯合一起賣廣告,希望互惠互利。 但安全套品牌杜蕾斯近期內地多個品牌的合作廣告就被批評宣傳字句低俗意淫,其中合作商家之一的喜茶要發聲明道歉,杜蕾斯亦要急急換上另一批宣傳文案。

喜茶與杜蕾斯共同合作的廣告被指意淫低俗。(網上圖片)

杜蕾斯的官方微博於前日(19日)發貼「Hi,還記得第2次約會,我對你說你的第1口最珍貴」,圖片中寫有「419 FOR ONE NIGHT #不眠夜#」、「今夜一滴都不許剩」,並附有喜茶的飲品。喜茶亦回覆:「Hi杜杜,我記得那次約會。說好了從那天起,你唇上始終有我的芝士」。「419」的英文讀音,與「For One Night」相似,因此有人稱當天為「一夜情」之日。除了喜茶,杜蕾斯同日亦與餓了麼、淘票票、百威啤酒、氣味圖書館、好時巧克力等品牌在網上社交媒體互賣廣告。

但事件卻引發公關災難,網民紛紛批評廣告低俗意淫,喜茶於20日即刪走相關的貼文,並道歉指網友的批評與指正是對他們的警醒,強調廣告內容沒惡意,日後會以更加嚴謹負責的態度去處理廣告。而杜蕾斯亦在網上換上新一批的廣告文案,例如喜茶那一張,就寫上「今晚你是我的nice guy」,意境較為含蓄。

網民熱議: