【華為P30 Pro】用戶指入水即壞　官方：實驗條件下才有IP68抗水

華為新款手機P30 Pro號稱達到「IP68」級別的防水防塵規格。但最近有一名四川用戶表示，他不慎將手機掉入水中，撿起後不久就自動關機，再也無法啟動，需要到華為公司維修。 華為官方客服則解釋稱，P30 Pro的「IP68」需要一定實驗條件才可達到，因此無法適用於日常生活。如果整部手機掉進水中，可能會產生不同程度的損壞，也不包括在保養範圍內。

巫先生最終花費1506元（人民幣，下同）購置新屏幕，而且還要花錢重換主板。（網上圖片）

家住四川成都的巫先生表示，自己在華為網上商城購入的P30 Pro手機，本月18日他清洗馬桶時不慎將其掉進水中，撿起後不久便自動關機，再也無法啟動，只好到專門店維修。最終花費1506元（人民幣，下同）購置新屏幕，而且還要花錢重換主板，「維修時說手機屏幕燒壞了，換了後還是沒修好，又說主板燒壞了，要更換主板。」

但巫先生翻查華為官網發現，官方宣稱P30 Pro達到IP68防水防塵，屬於最高級別，介紹為「當外殼暫時浸泡在1.5m深的水裏30分鐘，將不會造成有害影響。」這令他無法接受，認為自己的手機防水性能不佳，質量存在問題，「售後和我說，它的防水只是針對生活濺水。我調查過的，IP68是最高級的防水等級，這是明顯的質量問題。」

於是，他在位於金牛區的華為客服中心協商無果後，決定向金牛區市場和質量監督管理局投訴。

浸入液體而導致的損壞不在保養範圍

華為官方客服熱線的工作人員則表示，P30 pro的防塵抗水功能顯示已經達到IP68，但這是在一定「實驗條件」下得出的，因此無法適用於日常生活。其「實驗條件」是，先把手機的耳機孔、揚聲器小孔等用專用防水膠堵住，再放到沒有流動的清水中，水深大概1.5米，實驗時間大約30分鐘，水溫和產品的溫度保持在一個範圍內，手機便可以保存完好。

工作人員又道，這款手機不是專業的防水手機，如果將手機掉到水中發生浸水或入液的情況，不會在保修範圍內，「這是實驗數據，是有條件的，像我們日常使用中一般不會做這些操作。」

《香港01》翻查發現，華為官網介紹P30 Pro 的抗水防塵級別達IP68，但標明「在受控實驗室條件下測試，其效果在 IEC 標準 60529 下達到 IP68 等級」，浸入液體而導致的損壞不在保養範圍內。