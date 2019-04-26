【山寨LEGO】上海宣布摧毀「樂拼」刑拘4人　早前被判賠1500萬元

來自丹麥的著名積木玩具品牌「樂高」（LEGO），早前控告中國山寨品牌「樂拼」（LEPIN）侵權，獲廣東高院裁定勝訴，「樂拼」須賠償1500萬元（人民幣．下同） 上海警方周五（26日）宣布成功摧毀「樂拼」，4名疑犯被刑事拘留，涉案金額超過兩億元。

據警方透露，上海公安局經偵總隊在去年10月發現市面上銷售的「樂拼」積木玩具，與「樂高」高度相似，涉嫌侵犯其著作權，遂對此立案偵查。

「樂拼」積木玩具與「樂高」高度相似，涉嫌侵犯其著作權。（微博）

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經查，發現疑犯余某等人在深圳開設設計公司，將「樂高」的產品1:1復刻成設計圖紙後，再交由首腦李某以「龍軍玩具場」之名註冊的「樂拼」。李某按照設計圖紙製作模具嵌入註塑機大規模生產，銷往全國各地。

上海警方在周二（23日）聯同廣東汕頭、深圳等地的警方採取行動，成功抓獲以李某、余某等4名疑犯，搗毀生產、包裝、倉儲等3處工場及10多條生產線，繳獲90多個生產模具、近20萬份說明書、逾20萬個包裝盒，以及超過63萬個「樂拼」玩具，涉案金額超過兩億元。

警方指，李某等人在2015年就開始復刻，翌日就推出「樂拼」，擁有4種銷售途徑，一是外銷出口至俄羅斯、德國等地，二是內銷國內門市、三是大型網購平臺例如淘寶及京東，四是移動端例如微信及抖音，售價更僅得「樂高」的10%至20%。

（綜合報道）