【Starbucks貓爪杯】江蘇警破獲偽造案　查獲假冒杯逾5000個

Starbucks中國推出的限量「貓爪杯」全城瘋搶，不但門市開售首天引發混亂，市民打架爭搶情況頻現，甚至連網上都掀起炒風，原價199元（人民幣．下同）被炒至高達3000元。 除了二手市場上的價格水漲船高外，一些山寨品、仿製品也應運而生，這也給不法商家留下了可乘之機。日前，江蘇鹽城警方就破獲一起假冒貓爪杯案件，查獲假冒貓爪杯逾5000個。

警方查獲製作中的貓爪杯。（影片截圖）

3月13日，江蘇省鹽城市公安局經偵支隊接到舉報稱，該市建湖縣四家玻璃製品企業私自生產Starbucks「貓爪杯」，涉嫌假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品和侵犯著作權。接到舉報後，警方立即組織警力對該線索展開調查。

辦案民警第一時間趕赴建湖縣，巡查線索，順線追蹤，對涉案的工廠進行秘密走訪摸排和調查。在掌握了大量事實證據之後，3月14日下午2時許，辦案民警聯合建湖縣市場監管管理局分為四個小組，同時開陣行動，迅速對涉案的四家工廠實施了突擊檢查。

假冒貓爪杯已經貼上標籤。（影片截圖）

四家工廠外表看似與普通工廠無異，卻內藏制假售假黑廠家。警方指，普通雙層玻璃杯，改造後搖身一變身價倍增。

據統計，警方在現場共查獲假冒星巴克「貓爪杯」1267只，未貼標貓爪杯4044只，包裝盒3177只，星巴克標籤53只，製作模具7套等。

目前該案正在進一步調查過程中。

（荔枝網）