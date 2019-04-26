被指可能危害國家安全　王全璋辯護律師程海赴台旅遊遭大陸攔截

據自由亞洲電台25日報道，中國「709大抓捕事件」發生超過3年，當局對維權律師的管控仍十分嚴密。繼律師陳建剛赴美交流被禁出境後，另一名律師程海日前試圖從安徽出境到台灣時也遭到攔截，理由同樣是「出境後可能危害國家安全」。 據悉，程海曾多次代理法輪功學員的案件，也曾為709案律師王全璋辯護。

北京律師程海日前試圖從安徽出境到台灣時遭到攔截，安檢人員的理由是「出境後可能危害國家安全」。（法新社）

報道稱，周二（23日）上午，程海在安徽合肥新橋國際機場已辦完行李托運，正進入安檢，卻被機場邊檢站的職員攔截 ，對方公開宣布不讓他出境的理由： 「程海出境後可能危害國家安全，經國務院有關部門批准，依據中國人民共和國出入境管理法第12條第5項規定，北京市公安局依法履行限制你出境。」

程海當下立即反駁對方，並強調無故阻止公民出境是濫用權力，「可以控告你們的。告訴你，你就像黑社會一樣的，雖然穿著警服。」但他仍被拒絕出境。

據報道，對於計劃來台目的，程海僅表示是旅遊，但「有些『業務』的活動也可以參加一下」。不過他並未說明清楚，確切是哪些業務活動。這次未能順利出境，程海表示要採取法律行動，「他們是一種犯罪行為。按照中國法律，如果禁止公民出境要由國務院有關部門作出決定，現在是合肥邊檢站做的決定，他們說是北京市公安局通知他們，這是一個踐踏法律的行為。」

早在2012年，程海也曾被禁止出境。2016年去泰國、2017年去台灣，大陸當局也不讓他辦理簽證。

（自由亞洲電台）