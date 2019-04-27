中國首例核輻射案受害者離世：23年前撿「小鏈子」致殘

1996年，20歲的吉林男子宋學文無意中在雪地裡撿到一條附著核放射物質的金屬鏈，強烈的輻射讓他成為了失去雙腿和左手小臂的殘疾人，他也是中國首例核輻射案受害者。 據媒體報道，這些年，宋學文生活努力，結婚生子，還寫小說、做生意、開辦幼兒園。不過，他依然沒能逃離死神，本月23日，宋學文不幸去世。

宋學文被截去了雙腿，左手前臂，右手除了中指完整，其它指關節也被截去。（網絡圖片）

宋學文出生在吉林蛟河，父母都是農民。1994年，18歲的他高中畢業，經招聘成為吉化集團建設公司的工人。

1996年1月5日，宋學文像往常一樣從宿舍去工地上班，途中他在雪地上撿到一條看起來似乎是「BB機（傳呼機）鏈子」。詢問同行人無果後，他就把鏈子裝進了自己的褲子口袋。

僅僅十多分鐘後，宋學文就 「頭暈噁心，後來還想睡覺」，他以為自己患上了重感冒，於是熬到中午就請假回了宿舍。但後來的情況愈發嚴重，「嘔吐到虛脫，雙腿還劇烈疼痛。」

宋學文和妻子。（網絡圖片）

當天晚間，施工隊長趕來探望，突然好像想起了什麼，問他有沒有在工地撿到什麼，宋學文想了半天，「我撿了一個BB機鏈子」。

操作人員違反程序致放射源脫落

此後，宋學文才知道那條金屬鏈上附著的火柴頭大小的物體，是核放射物質銥-192。吉化集團將其用於30萬噸乙烯施工現場的射線探傷作業，但由於操作人員違反程序，致使該放射源從工作容器中脫落，遺失在施工現場。

以前從未聽說核輻射的宋學文，就這樣暴露在超劑量輻射中長達10個多小時。兩天后，宋學文被公司緊急送入全國唯一的放射病治療中心——北京307醫院救治。此後，宋學文在北京接受了持續3年的治療。其間，宋學文經歷了7次大手術，小手術無數，他被依次截去了雙腿，左手前臂，右手除了中指完整，其它指關節也被截去。

宋學文和妻兒合影。（網絡圖片）

吉林省高院2000年做出判決，吉化集團建設公司r射線探傷機放射源失落後，超劑量誤照宋學文致其終身殘疾。該公司除已支付的搶救治療費用外，另行賠償宋學文48萬餘元。此案是國內首例核輻射案，宋學文也被稱為首例核輻射案受害者。

除去維權、訴訟、安裝假肢的費用後，宋學文最終只剩下8000多元。不過，宋學文並沒有氣餒，他不但身體重新站了起來，結婚生，還出書、拍電影、開起了幼兒園。

2017年7月，宋學文出現吐血症狀，複查結果查出放射性白內障、記憶力損傷、肝硬化、糖尿病等。一連串的病症讓宋學文思考到，「我要與時間賽跑，盡力多賺錢為妻兒的將來留一份保障。」

但死神終於還是找上宋學文，他的弟弟證實，他已於4月23日去世。