【一帶一路論壇】聯合公報：加強多邊主義應對全球挑戰至關重要

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓桌峰會在周六（27日）閉幕，參與各國隨後發表聯合公報，重申加強多邊主義對應對全球挑戰至關重要，相信構建開放、包容、聯動、可持續和以人民為中心的世界經濟，有利於促進共同繁榮。

公報提到首屆圓桌峰會的聯合公報，「再次確認對落實聯合國2030年可持續發展議程的承諾」，重申促進和平、發展與人權，推動合作共贏，尊重《聯合國憲章》宗旨原則和國際法是共同責任，而實現世界經濟強勁、可持續、平衡和包容增長，提高人民生活質量則是共同目標，打造繁榮與和平世界的共同命運更是共同願望。

論壇參與各國隨後發表聯合公報。（美聯社）

公報指，參與各國期待通過「一帶一路」倡議及其他合作框架與倡議，重振古絲綢之路精神，讚賞合作所取得的進展及創造的重要機遇。展望未來，參與各國將高質量共建「一帶一路」，通過促進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，加強各方互聯互通，深化務實合作，增進各國人民福祉。具體上將堅持共商共建共享；堅持開放、綠色、廉潔，以及追求高標準、惠民生、可持續。

在加強發展政策對接方面，參與各國歡迎各方採取穩健的宏觀經濟政策，鼓勵就落實可持續發展議程開展相關討論，將在聯合國和其他多邊機制加強宏觀經濟政策對話，並在已有進展的基礎上促進各方發展規劃和互聯互通倡議的對接。

在加強發展政策對接方面，參與各國歡迎各方採取穩健的宏觀經濟政策，鼓勵就落實可持續發展議程開展相關討論，將在聯合國和其他多邊機制加強宏觀經濟政策對話，並在已有進展的基礎上促進各方發展規劃和互聯互通倡議的對接。

在加強基礎設施互聯互通方面，參與各國支持構建全方位、複合型的基礎設施互聯互通，通過基礎設施投資促進經濟增長，改善民生，支持幫助陸鎖國成為陸聯國的政策措施，包括在過境安排及基礎設施方面促進聯通並加強合作。

在推動可持續發展方面，參與各國讚賞推動綠色發展、促進生態可持續性的努力，鼓勵發展綠色金融，包括發行綠色債券和發展綠色技術，也鼓勵各方在生態環保政策方面交流良好實踐，提高環保水平。

加強務實合作方面，參與各國認為應加強務實合作，有關合作應堅持以人民為中心，堅持結果導向和增長導向，遵守市場規則及各國法律，必要時政府可提供相應支持，鼓勵包括中小微企業在內的各國企業參與合作。參與各國強調在遵守各國法律法規的基礎上，採取開放、透明和非歧視的公共採購程序的重要性，並歡迎交流有益經驗。

加強人文交流方面，參與各國相信「一帶一路」合作有利於促進各國人民以及不同文化和文明間的對話交流、互學互鑑，歡迎擴大人文交流的努力，包括加強青年間的交往。

至於在最後的下一步工作方面，參與各國歡迎各方與中國進一步在「一帶一路」倡議下開展雙邊和國際合作，期待定期舉辦高峰論壇並舉行相關後續活動，感謝及祝賀中國舉辦第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待舉行第三屆高峰論壇。

習近平日前在開幕禮上發表演講。（美聯社）

聯合公報附有多達64項附件，有35項是互聯互通帶動和支持的經濟走廊和其他項目、14項是專業領域多邊合作倡議和平台，以及有15項是參與各國提及的其他倡議和舉措。

值得一提是，此前共同社報道，聯合公報的草案高度評價至今「一帶一路」構想的進展，強調爭取展開高質素的合作。但考慮到有批評指部分國家將來會陷入「債務陷阱」，故公報加入上次沒有的「債務」表述，並提出將在完善基建等的投融資過程中重視國際標準。

對此，聯合公報最終在「加強務實合作」一項中指出，參與各國「支持各國金融機構和國際金融機構開展合作，為有關項目提供多元化和可持續的融資支持。在尊重各國國內優先事項、法律法規、國際承諾以及聯合國大會在債務可持續性方面通過的有關原則的同時，我們鼓勵本幣融資和互設金融機構，更好地發揮開發性金融的作用。我們鼓勵多邊開發銀行和其他國際金融機構以財政可持續的方式加大對互聯互通項目的支持，並根據當地需求動員民間資本投資相關項目」。