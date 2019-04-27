【一帶一路論壇】習近平在記者會介紹主要成就及講話全文

中國國家主席習近平周六（27日）在北京雁栖湖國際會議中心會見記者，介紹第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的主要成就並發表講話。下文為習近平演講全文：

女士們，先生們，

記者朋友們：

大家好！

歡迎大家參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇記者會。共建「一帶一路」倡議提出5年多來，一直受到媒體朋友們廣泛關註。本屆高峰論壇開幕以來，記者朋友們持續關注和報道高峰論壇，記錄下各個精彩瞬間，傳播了各種好聲音，展現了共建「一帶一路」合作的豐碩成果。我謹代表中國政府和各國與會代表，對記者朋友們的支持和辛勤工作表示感謝！

這是中國第二次舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇。同首屆論壇相比，本屆論壇規模更大、內容更豐富、參與國家更多、成果更豐碩。高峰論壇期間，我們舉行了開幕式，召開了高級別會議，舉辦了12場分論壇和一場企業家大會，來自150多個國家的各界代表參加。今天，來自38個國家的領導人和聯合國、國際貨幣基金組織負責人在這裏舉行了領導人圓桌峰會。

習近平在記者會上介紹第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的主要成就並發表講話。（美聯社）

這次高峰論壇的主題是「共建『一帶一路』、開創美好未來」。圓桌峰會上，與會領導人和國際組織負責人圍繞「推進互聯互通，挖掘增長新動力」、「加強政策對接，打造更緊密夥伴關係」、「推動綠色和可持續發展，落實聯合國2030年議程」等議題進行深入討論，完善了合作理念，明確了合作重點，強化了合作機制，就高質量共建「一帶一路」達成了廣泛共識。這些共識反映在圓桌峰會一致通過的聯合公報中，將成為今後共建「一帶一路」國際合作的行動指南。

——我們積極評價共建「一帶一路」合作取得的進展和意義。我們都認為，共建「一帶一路」是通向共同繁榮的機遇之路。共建「一帶一路」5年多來，特別是首屆高峰論壇以來，在各方共同努力下，政策溝通範圍不斷拓展，設施聯通水平日益提升，經貿和投資合作又上新台階，資金融通能力持續增強，人文交流往來更加密切。共建「一帶一路」合作取得的早期收獲，為各國和世界經濟增長開辟了更多空間，為加強國際合作打造了平台，為構建人類命運共同體作出了新貢獻。

——我們豐富了共建「一帶一路」合作理念，一致重申致力於高質量共建「一帶一路」。我們將堅持共商共建共享原則，由各方平等協商、責任共擔、共同受益，歡迎所有感興趣的國家都參與進來。我們一致支持開放、廉潔、綠色發展，反對保護主義，努力建設風清氣正、環境友好的新時代絲綢之路。我們同意踐行高標準、惠民生、可持續理念，積極對接普遍接受的國際規則標準，堅持以人民為中心的發展思想，走經濟、社會、環境協調發展之路。這些共識為共建「一帶一路」合作的發展指明了方向，我們的共同目標是，攜手努力讓各國互聯互通更加有效，經濟增長更加強勁，國際合作更加密切，人民生活更加美好。

——我們明確了未來共建「一帶一路」合作的重點，決定加強全方位、多領域合作。我們將繼續推進陸上、海上、空中、網上互聯互通，建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施。我們將推進建設經濟走廊，發展經貿產業合作園區，繼續加強市場、規制、標準等方面軟聯通，以及數字基礎設施建設。有關合作項目將堅持政府引導、企業主體、市場運作，確保可持續性，並為各國投資者營造公平和非歧視的營商環境。我們將繼續拓寬融資渠道，降低融資成本，歡迎多邊和各國金融機構參與投融資合作。我們還同意廣泛開展內容豐富、形式多樣的人文交流，實施更多民生合作項目。我們都支持共建「一帶一路」合作堅持發展導向，支持全球發展事業特別是落實聯合國2030年可持續發展議程，努力實現清潔低碳可持續發展，同時幫助發展中國家打破發展瓶頸，更好融入全球價值鏈、產業鏈、供應鏈並從中受益。

——我們一致支持著力構建全球互聯互通夥伴關係，加強合作機制。為此，我們將深入對接各國和國際組織經濟發展倡議和規劃，加強雙邊和第三方市場合作，建設中歐班列、陸海新通道等國際物流和貿易大通道，幫助更多國家提升互聯互通水平。我們參閱了高峰論壇咨詢委員會政策建議報告，期待諮詢委員會為共建「一帶一路」合作和高峰論壇發展提供更多智力支持。我們將堅持多邊主義，推動形成以高峰論壇為引領、各領域多雙邊合作為支撐的架構，使我們的合作既有理念引領、行動跟進，也有機制保障。大家普遍認為，「一帶一路」國際合作高峰論壇是重要多邊合作平台，支持高峰論壇常態化舉辦。

——我們都支持加強務實合作，取得更多實實在在的成果。在這次論壇籌備進程中和舉辦期間，各方達成了283項務實成果，包括簽署政府間合作協議，開展務實項目合作，發起成立專業領域多邊對話合作平台，發布共建「一帶一路」進展報告、高峰論壇咨詢委員會政策建議報告等。中方作為主席國，將匯總發布一份成果清單。論壇期間舉行的企業家大會吸引了眾多工商界人士參與，簽署了總額640多億美元的項目合作協議。這些成果充分說明，共建「一帶一路」應潮流、得民心、惠民生、利天下。

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京雁棲湖國際會議中心舉行圓桌峰會。（中新社）

昨天，我宣布了中國將採取的一系列重大改革開放措施。大家普遍認為，這對中國和世界都是好消息，將為共建「一帶一路」和世界經濟發展提供重要機遇。

這屆論壇對外傳遞了一個明確信號：共建「一帶一路」的朋友圈越來越大，好夥伴越來越多，合作質量越來越高，發展前景越來越好。我多次說過，共建「一帶一路」倡議源於中國，機會和成果屬於世界。共建「一帶一路」是一項長期工程，是合作夥伴們共同的事業。中國願同各方一道，落實好本屆高峰論壇各項共識，以繪制「工筆畫「的精神，共同推動共建「一帶一路」合作走深走實、行穩致遠、高質量發展，開創更加美好的未來。希望媒體記者朋友們繼續積極支持共建「一帶一路」合作。

謝謝大家。