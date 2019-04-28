四川副省長彭宇行落馬受查　分管國防科工　違紀違法傳涉國安問題

中央紀委國家監委網站通報，四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

彭宇行生於1962年11月，法國巴黎第六大學高分子材料專業畢業，理學博士學位；同時也是法國埃克森化學公司博士後，曾任中國科學院成都有機化學研究所研究室副主任、副所長、所長，中國科學院成都分院副院長，四川省科學技術廳廳長、黨組書記，內江市委書記，綿陽市委書記等職。

彭宇行於2017年9月出任四川省政府副省長，同年11月兼任黨組成員。同時也是中共十九大代表，四川省委十屆、十一屆委員，省十二屆、十三屆人大代表

傳彭宇行（右二）落馬與國安問題有關。（資料圖片）

傳上周已被帶走調查

據四川省政府官網顯示，彭宇行負責工業經濟、科學技術、國有資產、應急管理、國防科工、通信等工作，以及軍民融合發展、安全生產等工作。官方尚未公布他落馬的具體原因，但有消息指，其落馬可能涉及國安問題，甚至有指他被境外情報機構策反，目前已被國安部門押解至北京。

另據《南華早報》援引知情人士的話披露，彭宇行自上周起已被帶走接受調查；此外，彭宇行沒有出席4月23日的由四川省長尹力主持的反腐會議，《四川日報》25日就該會議的報道，也沒有出現彭宇行的名字。

公開資料顯示，彭宇行最近一次公開露面是在4月11日。當日，他在北京會見中國航空發動機集團總經理李方勇。