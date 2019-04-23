江西廣播電視台高層辜建剛涉違紀違法受查　該台10個月內7人落馬

江西廣播電視台電視劇部主任、江西電視劇製作有限公司總經理辜建剛涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。 據了解，自去年（2018年）6月以來，江西廣播電視台（及其前身「江西電視台」）至少已有7名領導幹部落馬，當中包括一名台長和兩名副台長。

江西廣播電視台電視劇部主任、江西電視劇製作有限公司總經理辜建剛涉嫌嚴重違紀違法，落馬受查。（網上圖片）

4月22日，江西省紀委省監委網站通報稱，江西廣播電視台電視劇部主任、江西電視劇製作有限公司總經理辜建剛涉嫌嚴重違紀違法，經省、市紀委監委指定，目前正接受南昌市青雲譜區紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，辜建剛生於1962年1月，長期在江西電視台工作，曾任江西電視台電視劇部幹部、紅土地影視製作社總經理、電視劇製作中心主任等職，2010年4月出任江西電視劇製作有限公司總經理，2014年6月兼任江西廣播電視台電視劇部主任，直至此次通報被查。

一名台長和兩名副台長落馬受查

據了解，自去年6月以來，江西廣播電視台（包括其前身「江西電視台」）至少已有7名領導幹部落馬，其中包括一名台長和兩名副台長。2018年11月14日，江西廣播電視台原黨委書記、台長楊玲玲涉嫌嚴重違紀違法，被官方通報正接受江西省紀委監委紀律審查和監察調查。

而在2018年9月和11月，江西廣播電視台副台長李建國和另一名副台長張曉建，亦先後被通報涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。兩人目前已被通報處分和「雙開」，均因為涉嫌受賄罪移送檢察機關審查起訴，罪狀包括收受下屬紅包禮金、利用職權在職務晉升等方面為他人謀取利益、個人生活腐化墮落等。