陝西省委原秘書長錢引安被雙開　罕見罪名「一再拒絕黨組織挽救」

中央紀委國家監委網站通報，日前經中共中央批准，中央紀委國家監委對陝西省委原常委、秘書長錢引安嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，決定給予其開除黨籍、公職（俗稱「雙開」）處分，移送檢察機關審查起訴。

陝西省委原秘書長錢引安（左）被雙開。（網上圖片）

通報指，錢引安理想信念喪失，毫無黨性覺悟和政治意識，對黨不忠誠不老實，一再拒絕接受黨組織的教育幫助和挽救，拒不交代問題，對抗組織審查；將公權力變為謀取私利的工具，利用職權和職務影響為他人在職務晉升、項目承攬等方面提供幫助並收受財物；不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神，長期違規接受私營業主安排的宴請、旅遊、健身等活動；收受巨額禮金和消費卡等財物，長期與私營企業主打牌賭博；為政不廉、公私不分、家風不正，甘於被「圍獵」。

通報續指，錢引安嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，給予開除黨籍、公職處分；終止其中共十九大代表、陝西省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

《多維新聞》分析認為，通報中所用措辭十分嚴厲，而「一再拒絕黨組織挽救」等罪名也較為罕見。

落馬或涉「秦嶺別墅案」

公開資料顯示，錢引安生於1964年，陝西西安人，仕途亦一直在陝西省內，歷任西安市灞橋區洪慶鎮鎮長、長安縣長、長安區委書記、雁塔區委書記、西安副市長、寶雞市委書記等職。 2017年5月，出任陝西省委常委、省委秘書長，直到2018年11月1日落馬。

此前有內地傳媒報道，錢引安落馬受查與「秦嶺別墅案」有關。2002年，時任長安區區長的錢引安提出「新長安戰略」，規劃以秦嶺北麓資源保護為重點，以環山公路為軸線，加強附近小城鎮的基建，建成沿山果林帶、生態觀光農業示範基地以及多個現代農莊。結果自翌年（2003年）開始，秦嶺北麓就出現大量違建別墅。