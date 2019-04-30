【有片】3男用岩石敲斷百萬年鐘乳石帶走　山東景區：無修復可能

山東沂水縣的天然地下畫廊景區有「江北第一溶洞」之稱，上周日（21日）竟發生一宗鐘乳石被敲斷事件，三名男子用從地上拾起花崗岩石敲打洞內的鐘乳石，並將砸斷的鐘乳石帶走。 景區指著名鐘乳石「比翼鳥」的形狀已被完全毀壞，被損壞的鐘乳石部分需要一百萬年才可以恢復，當地警方已介入調查事件。

被敲斷的「比翼鳥」原貌（左）及損壞後的情況（右）。（網絡圖片）

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這次被敲斷的鐘乳石位於景區溶洞內，該溶洞於1999年被發現，現在已開發3000餘米，洞內鐘乳石遍布，有108處主要景區，而遭殃的「比翼鳥」就是其中一處。

從閉路電視紀錄中可以看到，當日3名男子走到「比翼鳥」鐘乳石附近時，第一位男子先撿起了棧道上的一塊花崗岩石多次敲擊鐘乳石，將其敲斷並向另外兩名男子炫耀，隨後另外兩名男子也仿傚做法。3人皆將敲打下來的小型鐘乳石帶走。該處景觀因為外形似兩隻鳥，所以被命名為「比翼鳥」，其中一隻鳥的形狀已被完全毀壞，景區工作人員表示已經很難恢復成之前的樣子。

報道又指，3名男子總共對4處景觀進行了破壞，一些被敲打下的小型鐘乳石被隨身帶走，一些大型鐘乳石則被直接扔到步行道旁邊。

損壞部分需一百萬年時間恢復

景區總經理楊峰說，「比翼鳥」鐘乳石經過四百萬年生長，體積巨大，國內比較罕見，「這處景觀是我們景區觀賞鐘乳石的最好位置」，而被損壞的鐘乳石部分需要一百萬年才可以恢復。楊峰又說，景區以前設立鐵絲網保護鐘乳石，但是遊客表示影響拍照，景區於是移除了鐵絲網。

景區表示已經報警，而景區所在的鄉鎮派出所也已經對損壞現場調查取證完畢。當地警方表示該案目前還在調查之中。

2017年，一名遊客在貴州省銅仁市松桃縣潛龍洞景區內踢斷30厘米左右的鐘乳石。（中新網）

國內鐘乳石並非首次遭殃，在2017年，一名遊客在貴州省銅仁市松桃縣潛龍洞景區內三次踢向萬年鐘乳石，最終踢斷30厘米左右的鐘乳石。其後該遊客遭拘留十日及處罰500元人民幣。

（綜合報道）