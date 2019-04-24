【有片】女陸客擅闖台餐廳櫃枱「點餐」　吐痰喊「你們是殖民地」

一名赴台團體旅遊的大陸女遊客，日前闖入台北饒河街夜市仙草冰店的櫃枱內側要求點餐。老闆勸阻她離開櫃枱，卻反被她指責「說話摻雜閩南話、口氣不好」，其後更隨地吐痰大喊「你們是殖民地」、「一個破破爛爛的省」，直到警察到場才願意離開。

女陸客擅闖台餐廳櫃枱「點餐」，吐痰喊「你們是殖民地」。（影片截圖）

有台灣網民周二（23日）在Facebook發影片表示，自己剛好到該店買仙草冰，一名大陸女子突然跑到櫃枱內要求點餐，老闆立即請她出來，但女子顯然感到不悅，稱老闆欺負她聽不懂方言、說話語氣不好。其後店家和用餐客人多次好言相勸，但女子堅持要站在櫃枱內點餐。

老闆後來直言「不做你的生意了，請你離開」，但女子堅持不走，認為「你的（櫃枱）門沒關，怎麼能怪我進來了呢？」甚至隨地吐痰，稱「我們國家就是這種風格」「你們是殖民地」「一個破破爛爛的省」，還放言「你們台灣有幾個能掙錢養活自己？都靠大陸的福利來支持你們！」

雖然老闆反駁稱吐痰要罰錢，一旁的老闆娘也提醒「我們這裏都有錄影機，證據不會騙人」，但女子聽後卻繼續爭吵，稱警察到場自會辨別誰對誰錯。直到警察到場後，女子才主動走出櫃枱，向警員出示證件，表示自己是隨團旅客。

影片旋即引發台灣網民熱議，有人表示「太鬧了吧！自己的行為還把國家扯進來」「見過不少大陸人，沒見過這麼沒水平沒文化的」「這種的真的讓人很受不了！」

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