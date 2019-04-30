【北上注意】五一假期全國料日均220萬人出入境　逾半經港澳口岸

內地周三（5月1日）起是一連四天的勞動節假期，國家移民管理局預測期間全國各個口岸將迎來出入境客流高峰，日均達220萬人次，較同期增加5.9%。 其中內地居民經毗鄰港澳的陸地口岸前往旅遊將成為出入境客流新的增長點，要求邊檢機關加強與港澳相關部門的溝通協調。

國家移民管理局預計，拱北口岸的日均出入境人數將達43.5萬人次、羅湖口岸為25.7萬人次、福田口岸為21萬人次、皇崗口岸為11萬人次，至於連接廣深港高鐵的西九龍站口岸亦有9.4萬人次。通車後迎來首個勞動節假期的港珠澳大橋口岸，日均出入境人數亦會有10.5萬人次。

港珠澳大橋口岸日均出入境人數預料會有10.5萬人次。（資料圖片）

局方又提到，特別是北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都雙流機場等大型空港口岸出入境客流將有明顯增幅，預計日均分別達到7.9萬人次、10.7萬人次、5.4萬人次及2.1萬人次，同比分別增長4.1%、3%、18%及32%。

國家移民管理局已部署各地邊檢機關嚴格落實「兩公布一提示」工作要求，科學預測、及時發布本口岸出入境客流情況，同時備足執勤警力，積極引導旅客安全有序出行，特別是毗鄰港澳陸地口岸邊檢機關要加強與香港、澳門相關部門的溝通協調，及時通報客流變化，密切協作配合，共同做好口岸通關服務保障工作。

（新京報）