成都遊樂場滑梯繩索斷裂釀兩死　事發前正關閉整改未經申請擅營業

5月1日，成都一個遊樂場發生嚴重安全事故，吊起長滑梯的繩索斷裂，14名遊客跌出梯外，目前已致2死12傷。 涉事的遊樂場事後已關閉，有內地傳媒就揭發遊樂場過往劣迹斑斑，甚至曾經發生過遊客受傷事故，如今事發時更是未向有關部門申請就擅自營業。

涉事的遊樂場已停業。（片段截圖）

今次事故共造2名成人死亡，6名成人及名兒童受傷。傷者被送去多間醫院救治，其中在成都市第一人民醫院骨科就有兩名傷者留醫，一名年約30歲的男傷者雙腿和手部骨折，他事後對當時的情況不願多談，因為回憶起來仍然感到害怕。

內媒記者去到位於天府新區太平鎮，涉事的「孩子的院子」遊樂場如今兩處入口已經關閉，門口有多位工作人員值守，禁止所有人進入，並在牌子上通知因為設備檢修，要停止營業。

涉事遊樂場今年4月被要求整改，15日後在官方微博宣布重新營業，惟街道辦人員指關閉令至今仍未解除。（網上圖片）

遊樂場被要求拆除部份設施但未履行

值得注意的是，該遊樂場早在2017年開園的第二天就發生過意外。當時有3名遊客站上園區內的遊樂設施「雲梯」時，鋼管突然垮塌，3人被壓受傷。遊樂場今年農曆新期間重新開業，結果4月初又被太平街道辦事處的人員巡查安全隱患時，發現不符合安全生產條件，勒令關閉整改。當時街道辦人員曾要求遊樂場負責人拆除部份設施，但一直未有執行。

街道辦人員回覆內媒查詢指關閉令至今仍然未解除，遊樂場是未有申請，也未有得當局同意下就擅自開園營業。遊樂場在官方微博上聲稱，自4月6日開始進行整改後，至4月20日已做好各項接待工作，可以重新營業。

對於今次出事的遊樂設施是否就是被要求拆除的部份，街道辦事處紀委書記肖剛稱目前還不能確認，指調查人員當天已趕抵現場了解，最終結果以調查組公布的為准。

（綜合報道）