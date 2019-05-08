伊斯蘭教齋月開始　傳新疆全面禁止穆斯林封齋

今年5月5日傍晚至6月4日為伊斯蘭教齋月，依照教義，穆斯林會「封齋」。不過，有海外維吾爾組織表示，新疆喀什、和田等地的政府官員，全面禁止穆斯林封齋，如有少數民族黨員幹部封齋，將被以「宣揚宗教極端主義」罪名處罰。還有哈薩克穆斯林稱，當局要求穆斯林簽署承諾書，保證不封齋及從事宗教活動。

網上流傳的有關東北大學新疆學生不得封齋的信息。（網絡圖片）

齋月是伊斯蘭曆的第九個月，根據《古蘭經》記載，這個月是真主將古蘭經下降給先知穆罕默德的月份，所以也是全年12個月中的最神聖者。這個月中，穆斯林在日出之後和日落之前這段時間不會進食或飲水。

自由亞洲電台採訪了總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提，他表示中國政府採取強硬的措施禁止穆斯林封齋：「通過午餐這種交流來甄別是否有維吾爾人在齋月進行封齋。同時，各機關單位的維吾爾幹部們都必須在午餐期間，證明自己沒有封齋，遵守中國的禁齋限制。」

迪里夏提說，在新疆以外地區讀書的維吾爾人，也被禁止封齋：「大量的在內地就讀的維吾爾學生，也接到齋月嚴禁封齋的通知，要求他們必須在午餐期間，在學校餐廳進餐，而且必須簽名報到。如果沒有按時簽名或者午餐沒有進學校食堂進餐，就會遭到嚴厲的審查，甚至遭到嚴厲的懲罰。」

迪里夏提還聲稱：「從（新疆）南部和北部及東部基層人士回饋的消息稱，十戶聯防在齋月期間，啟動齋月監控措施，只要有一戶封齋，其餘九戶將受到嚴厲懲罰。任何人齋月封齋都將被指控為從事極端宗教活動。」