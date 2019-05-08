支付寶推「老年版相互寶」　內地60至70歲長者可參加獲防癌保障

支付寶今天（8日）宣布推出「老年版相互寶」，是專門針對內地60歲至70歲長者單獨成立的防癌互助社群。符合健康要求的老年人加入「老年版相互寶」後，不幸患上惡性腫瘤（癌症），可申請最高10萬元（人民幣．下同）的互助金。在「一人生病，大家分攤」的眾籌計劃下，預料單次互助個案中，每人分攤的金額將不超過1元。

參加「老人相互寶」後，若不幸患上惡性腫瘤（癌症），可申請最高10萬元的互助金。（視覺中國）

支付寶自去年10月推出「相互寶」計劃以來，已吸引超過5000萬人參加。「相互寶」共為100種重傷或重病的患者提供一次性賠付，其中亦包括癌症及某些類型的癱瘓病人。

至於新的「老年版相互寶」無需繳交任何費用，互助金由全體成員共同分攤。單次互助個案中，輕度惡性腫瘤患者的互助金最高可有5萬元，重度惡性腫瘤患者最高更有10萬元。值得一提是，「老年版相互寶」是內地長者專享，並未覆蓋香港專用「AlipayHK」的200萬用戶。

「老年版相互寶」是內地長者專享，並未覆蓋香港專用「AlipayHK」的200萬用戶。（資料圖片）

據螞蟻金服副總裁尹銘表示，在內地推出「老年版相互寶」，是為有大病保障需求的長者提供一個互助平台，並呼籲為人子女者可在獲得符合年齡及健康要求的父母的同意下，幫助他們加入該計劃，讓年邁的父母得到多一份保障，安心歡度晚年。

事實上，醫療、教育及房屋等社會問題，長期困擾內地數以億計的民眾，被稱是「三座大山」。隨着生育率下降，內地近年人口老化問題更見突出，國家統計局數據亦顯示，截至去年底，全國60周歲以上人口接近2.5億人，佔總人口的17.9%，並呈增速持續加快的狀態。