內地居民4月起辦出入境證件不用返戶籍地　全國通辦可支付寶預約

國家移民管理局今天（26日）宣布出入境證件「全國通辦」新政，從4月1日起內地居民可通過移民局網站、App及支付寶等第三方平台預約護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證的申領、更換、簽注等服務，並選擇在全國任一出入境證件受理點辦理。

國家移民管理局26日舉行記者會，公布出入境證件全國通辦新措施。（網上圖片）

新政出台後，亦意味著過去要專程往返戶籍地辦理出入境業務的內地居民，現在只需要通過網絡預約，找到離家最近的出入境受理點辦理即可，預計全國僅這項交通費每年就能節省下200億元人民幣（約合234億元港幣）。

另據介紹，在新措施推出後，日後內地公司企業的外地員工出國出境後，無需返回戶籍地辦理出入境證件，亦有利於減少因員工請假停工減產帶來的損失，有效節省經營管理成本。而異地申辦赴港澳台團體旅遊簽注，也可在自助簽注機上即場辦理並領取。

以往要專程往返戶籍地辦理出入境業務的內地居民，新政推出後，只需要通過網絡預約，找到離家最近的出入境受理點辦理即可。（資料圖片/視覺中國）

以支付寶為例，內居民在支付寶內搜索「移民局」，可直接進入國家移民管理局官方小程式，通過「刷臉」實名認證後即可一鍵辦事，在線預約「往來港澳台旅遊簽注辦理」「證件進度查詢」「證件信息查詢」等八大服務，然後就近前往線下出入境受理點辦理。

此外，國家移民管理局政務服務平台同步於4月1日上線。該平台亦具備證件預約申請、往來港澳台旅遊簽注辦理、證件進度查詢、證件信息查詢、出入境記錄查詢、辦事指引查詢等功能，可為提供24小時網上服務。

（綜合報道）