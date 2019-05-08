易會滿履新中證監百日　中國證券市場改革加速

中國證監會主席易會滿自今年1月份上任已滿百日，有內媒報道稱，雖然易會滿給市場的印象是低調和慎言，但其治下的資本市場方向已見雛形，主要為鬆綁開放及設立科創板。

2019年2月27日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，介紹設立科創板並試點注冊制，進一步促進資本市場穩定健康發展有關情況。中國證監會主席易會滿（左三）出席並答記者問。（視覺中國）

據《21世紀經濟報道》8日刊文稱，這段時間以來易會滿的公開講話、會見、調研重點有幾方面：一是會見國際友人，加強國際合作，力推證券業對外開放。二是籌備設立科創板並試點註冊制，100天以內僅有的一次調研即是圍繞這一主題。三是對再融資以及IPO等資本市場核心制度鬆綁的探討。後兩者將致力於解決企業直接融資難題，如此宏觀上可穩定杠杆率，微觀上支持創新驅動。

報道稱，在易會滿上任的這幾個月中，一些信號逐步釋放。包括IPO審核節奏開始加快，近期股指期貨迎來第4次鬆綁、新一屆發審委和並購重組委人員調整正式完成。

此外，籌備設立科創板並試點註冊制的工作也是易會滿任內的重要工作。報道指出，目前科創板的各項工作都以最快的速度在推進，制度架構已經基本搭建完畢，各類審核人員已經到位。截至5月7日，上交所受理科創板上市申請的企業數量正式達到102家。這也代表，中國未來要將科創板、註冊制的改革經驗推廣至資本市場其他部分。

報道表示，易會滿上任百日，希望將更多外資引入境內市場以及將更多優質的國際金融機構引入國內。一位民生證券非銀分析師表示，「外資投行的進入，有望把海外的技術引進境內，這對提升金融服務水平很有幫助。」

易會滿被稱為草根銀行家。（視覺中國）

生於1964年的易會滿，因為早年畢業於中國國家級重點中專浙江銀行學校，被稱為草根銀行家。除了早年短暫任職央行分支機構外，易會滿一直在工商銀行任職。

據內地媒體評價，他長期身處經濟發達的江浙地區，形成了獨特的工作風格，戰略視野開闊、市場眼光敏銳、改革創新意識強烈，對於平衡業務發展與風險管理等各方面關係得心應手。

也有觀點認為，易會滿的優勢是從底層上來，一步一個腳印，而面對中國證券市場長久以來的積弊，在改革時便需謹慎以對。但是，這種謹慎的態度，有可取之處，放在瞬息萬變和起伏不定的證券市場面前，外界擔憂，或許會謹慎過頭。