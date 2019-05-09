歐盟發表港澳年度報告　中國外交部批干涉內政要求停止

歐盟5月8日發表香港、澳門年度報告，匯報2018年香港及澳門在一國兩制下的政治及經濟發展。 中國外交部9日回應指，歐盟的報告是粗暴干涉中國內政和特區事務，並要求歐方停止相關做法。

外交部發言人耿爽批評歐盟發表港澳年度報告是干涉中國內政。（資料圖片）

歐盟今年發表的港澳年度報告中，其中提到在香港的表達自由正面對前所未有挑戰，又指 2018發生香港政府限制參選權、禁止香港民族黨運作，以及出於政治動機拒絕更新《金融時報》編輯馬凱的工作簽證三件事件，報告形容，「一國兩制」多方面都繼續行之有效，但過去一年，「一國兩制」被侵蝕的憂慮增加，公民和政治權力被侵蝕方面明顯變差，合理地令人憂慮香港的高度自治和作為國際金融中心的吸引力會否長遠維持下去。另一方面，歐盟鼓勵港府和北京政府重啟政改和達成共識，建立民主、公平、開放和透明的選舉制度。

5月9日，外交部發言人耿爽回應指，港澳回歸以來，一國兩制成功落實，港澳保持繁榮穩定，又批評歐盟的報告以人權、自由等為幌子對港澳事務妄加評論、指手畫腳，對一國兩制在港澳的落實橫加指責，粗暴干涉中國內政和特區事務，外交部對此表示強烈不滿和堅決反對。外交部又多次闡明反對歐盟發表所謂涉港澳報告的立場，並要求歐方停止這一錯誤做法。