歐盟年度報告指侵蝕一國兩制憂慮增加　港府：外國機構不應干預

歐盟今日（8日）發表《2018年香港特區年度報告》，「一國兩制」多方面都繼續行之有效，但過去一年，「一國兩制」被侵蝕的憂慮增加，公民和政治權力被侵蝕方面明顯變差，又指商界一直有留意這些事態發展。 港府發言人回應指，自主權移交以來，香港一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」全面和成功落實，重申外國機構不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

2018年10月，外國記者會邀請香港民族黨主席陳浩天（中）在午餐會中演講，主持演講的FCC第一副主席馬凱之後工作簽證不獲續期，更被拒入境香港。。（資料圖片 / 聯合採訪）

過去一年曾就香港事件三發聲明

歐盟《2018年香港特區年度報告》指，對香港而言，2018又是具挑戰的一年，歐盟外交暨安全政策高級代表暨執委會副主席發言人曾分別在三件事件上發聲明，包括政府限制參選權、禁止香港民族黨運作，以及出於政治動機拒絕更新《金融時報》編輯馬凱的工作簽證。

報告形容，「一國兩制」多方面都繼續行之有效，但過去一年，「一國兩制」被侵蝕的憂慮增加，公民和政治權力被侵蝕方面明顯變差，合理地令人憂慮香港的高度自治和作為國際金融中心的吸引力會否長遠維持下去。報告又提及商界的反應，指商界一直有留意這些事態發展，多個商會去年亦發聲明表憂慮。

表達自由正面對前所未有挑戰

報告續指，言論自由和資訊自由在香港普遍獲尊重，但表達自由正面對前所未有的挑戰，特別涉及敏感的政治議題，舉例在去年11月，聯合國對中國的普遍定期審議中不尋常地出現大量給予香港的問題和建議，反映國際社會憂慮香港人的公民和政治權利近年已變差。

至於香港的法治，報告指，儘管出現多宗政治敏感的案件，香港的法治總體仍在，司法制度繼續展現其獨立一面，報告形容，法治、透明的監管架構、非常低的貪污水平和犯罪率，加上有效的公共行政機構和獨立的司法制度，有助促進有利的投資環境。

報告又提及，去年落成的高鐵香港段和港珠澳大橋更能讓香港與粵港澳大灣區城市連接，有助與內地融合。不過，帶來新機遇同時，亦迎來新挑戰，歐盟鼓勵港府和北京政府重啟政改和達成共識，建立民主、公平、開放和透明的選舉制度。歐盟認為，普選將賦予港府更大的民眾支持和正當性，達至經濟目標，應對社會和經濟的挑戰。

港府：一直嚴格按照『一國兩制』、《基本法》及香港法律處理香港事務

香港特別行政區政府發言人回應報告指，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行『港人治港』、高度自治，充分體現『一國兩制』得到全面和成功落實；人權和自由，包括言論自由、新聞自由、結社自由、選舉權及被選舉權等，在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。「特區政府十分重視，亦必定全力維護。」



發言人又指，與此同時，特區政府有責任執行和維護《基本法》，以及確保所有選舉均在符合《基本法》和相關選舉法律下進行。《基本法》清楚訂明，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。任何『港獨』的主張公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整，有違全面貫徹落實『一國兩制』，破壞香港特別行政區在《基本法》列明的憲制與法律基礎。有關的國際人權公約或法庭案例都已清楚指出，言論自由並非絕對。



「對於報告提及的其他事宜，包括禁止香港民族黨的運作、簽證申請個案及廣深港高速鐵路的『一地兩檢』安排等，特區政府強調，我們一直嚴格按照『一國兩制』、《基本法》及香港法律處理香港事務。」



特區政府重申，外國機構不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。