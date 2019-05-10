【華為風波】墨西哥質疑美國封殺華為：美國公司自己都用

在墨西哥政府為打破電信長期被巨頭壟斷的局面，啟動「共用網絡」之前，美國多次指華為參與該項目存在「安全風險」。然而，此舉遭墨西哥方質疑，有墨西哥官員指出，美國電話電報公司（AT&T）與華為在墨西哥也有合作，為何墨西哥不能使用華為。

在墨西哥政府為打破電信長期被巨頭壟斷的局面，啟動「共用網絡」之前，美國多次指華為參與該項目存在「安全風險」。然而，此舉遭墨西哥方質疑。

據路透社5月9日報道，由於墨西哥電信業長期被巨頭壟斷，該國政府於2013年至2014年推進引入市場競爭，以全面改革電信業，「共用網絡」正是其中的重要一環。

「共用網絡」的開發方阿爾坦網絡公司（Altan Redes）曾表示，「共用網絡」中「最精細的工作」，包括系統的「核心」以及靠近墨美邊境的站點，將交給諾基亞來做，華為則負責墨西哥南部和中部的相關工作。

據兩名知情人士透露，上述決定考慮到了華為的政治敏感性。

據報道，早在2016年，美國國務院曾與墨西哥通信運輸部舉行了兩次會晤，表達了對華為可能參與上述項目的擔憂。雖然美方沒有要求墨西哥禁止華為，但確實警告墨西哥官員華為可能帶來的安全風險。

作為中國通訊設備代表性企業，華為屢遭美國打壓（VCG）

對此，一些墨西哥官員質疑，既然美國自己的公司美國電話電報公司（AT&T）都與華為在墨西哥有合作，美國為什麼如此擔憂呢？

墨西哥電信行業的高管們強調，華為在「共用網絡」中的北上擴張凸顯出，這家中國公司集速度、人力和成熟的技術於一體。

全球通信業協會（GSMA）的高級總監馬爾科•加爾萬（Marco Galvan）則表示，華為從中國給墨西哥帶來了盡可能多的必要資源，他們做了應該做的事。

美國不斷以安全風險為由警告各國不要讓華為參與5G網絡建設，卻屢次受挫。《華爾街日報》4月6日報道稱，這種趨勢在東南亞尤其明顯。即使是美國的盟友也在與華為合作，並將在未來幾年推出5G網絡。