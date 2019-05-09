【華為孟晚舟被捕】中加關係凍結　逾半加國企業改變對華商業策略

華為副董事長孟晚舟周三（8日）上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊。加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）周二（7日）報道，自孟晚舟被捕以來，中加關係幾乎陷入停擺狀態。外交風波甚至導致逾半加拿大企業被迫改變對中國的商業策略。

《環球郵報》引述知情人士指，自孟晚舟被捕後，有五名加拿大聯邦部長曾向中國高級官員要求對話，但無一成功。據透露，中方未有明確拒絕要求，而是採取忽視態度、不予回應。加國希望派遣專家到中國了解加拿大油菜籽輸出被禁情形，也一樣石沉大海。

外交風波導致加拿大企業憂慮對在中國的經商環境。加中貿易理事會（Canada-China Business Council）最近進行的調查發現，有近兩成受訪公司表示兩國的糾紛對生意造成負面影響，另外也有53%受訪者指要改變對華商業策略，48%受訪加國企業已延後或取消、或打算延後或取消前往中國的旅程。18%受訪企業表示已取消或延後合約或投資計劃。

加中貿易理事會執行董事庫圖拉科斯（Sarah Kutulakos）表示：「我們聽說取消活動、講座、學生交流、簽字儀式以及高級主管的發展和培訓。在2018年11月30日以前，這一切都還進行得好好的。」

兩國官方往來幾乎完全停擺之際，唯獨新斯科舍省（Nova Scotia）省長麥克尼爾（Stephen McNeil）預訂周六（11日）率團訪問中國廣州，麥尼爾將與廣東省省長馬興瑞會面，貿易將是重要話題；但麥克尼爾不會前往北京，雙方都強調此行不涉及政治。

（環球郵報／中央社）