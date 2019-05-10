公安部原副部長孟宏偉涉受賄罪被提起公訴　追究刑事責任

中國最高檢周五（10日）發布消息，公安部原黨委委員、副部長，中國海警局原局長孟宏偉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢指定，由天津檢察院第一分院審查起訴。近日，天津檢察院第一分院已向天津市一中院提起公訴。 孟宏偉此前在擔任國際刑警組織主席期間，9月底由法國前往中國後離奇失蹤，其後就被中國政府通報涉嫌受賄受查。

最高檢10日發公告稱，孟宏偉涉嫌受賄案，天津檢察機關已經向當地法院提出公訴。（網站截圖）。

在最高檢的公告中，檢察機關起訴指控：「孟宏偉利用擔任公安部黨委委員、副部長，中國海警局局長等職務上的便利和職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。」

可以發現，最高檢並未提及孟宏偉國際刑警組織主席這一重要頭銜，他在2016年11月10日起擔任該職。孟宏偉被查後，國際刑警組織去年宣布，孟宏偉已於2018年10月7日請辭主席職務，即時生效。



一直留在法國並尋求庇護的孟宏偉妻子Grace Meng透過外媒控訴「中國政府未能夠拿出確切證據來證明孟宏偉的罪行」。（資料圖片）

據悉，孟宏偉一案於去年10月起開始發酵，其妻 Grace Meng 向法國警方報案稱丈夫於9月底前往中國後失蹤，她其後在里昂舉行新聞發布會向國際社會求救，但並未露出正臉或接受攝影。她提到孟在9月25日最後一次聯絡她叫她等電話，隨後又發來一把刀的表情，表示他身處危險。法國警方表明已就此案展開調查，且已對孟的妻兒提供保護。

與此同時，國際刑警組織秘書長在去年10月6日發表聲明，向中國政府表達國際刑警組織總秘書組對該組織主席目前狀況的關切，要求中國官方作出說明。

孟宏偉被指「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。（資料圖片/視覺中國）

中紀委中國國家監委網站則在去年10月7日發布消息，稱「公安部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查」。

值得注意的是，中紀委給出的通報並沒有指出孟宏偉被查原因。直到今年3月27日，中國官方公布孟宏偉案調查進展，並指明其所涉具體罪行：「孟宏偉毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。」

中國官方還指出，「孟宏偉嚴重違反政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不知敬畏、不收斂。」最終將孟宏偉雙開。

至今年4月24日，中國最高檢通報稱，孟宏偉涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

（綜合報道）