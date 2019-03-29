【孟宏偉被查】孟妻控訴案件含政治動機　指丈夫是「改革派」

中國公安部前副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職（「雙開」）後，移送司法機關起訴。 一直留在法國並尋求庇護的孟宏偉妻子Grace Meng周四（28日）透過英媒《路透社》發聲，指丈夫受到中國當局指控，背後有「政治動機」。

孟妻Grace Meng透過外媒控訴「中國政府未能夠拿出確切證據來證明孟宏偉的罪行」。（資料圖片）

中央紀委國家監委（中紀委）27日發布的通報指，孟宏偉毫無黨性原則，公權私用、濫權妄為、家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利。

孟妻Grace Meng則透過律師向路透社發了一份聲明，指「中國政府未能夠拿出確切證據來證明孟宏偉的罪行」。她認為孟宏偉一案的性質是政治事件，其丈夫在中國「因改革派的觀點而著稱。」Grace還透露，其夫早在2017年3月已向中共中央委員會提出辭職。

Grace Meng此前亦一直控訴自己被中國政府騷擾甚至被企圖綁架。她在最新的聲明中還提到，中國政府一直拒絕提供關於孟宏偉目前的下落及健康情況訊息，認為其家庭的基本人權問題得不到解決。

孟宏偉被指「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。（資料圖片/視覺中國）

據悉，Grace Meng今年1月在法國申請庇護後，曾寫信給法國總統馬克龍求助。有消息人士透露，目前中國政府沒有要求引渡Grace Meng，其庇護申請亦在審議當中。

另據海外媒體爆料，Grace Meng身份頗為神秘，中文名字叫「高歌」。高歌與孟宏偉透過婚外情相識後再結婚，獲運用權力影響得以擔任中國多個官方組織及公司高層，並透過「吃空餉」的方式每年獲取巨額不義之財。孟宏偉被查後，據報今年農曆新年前夕，中紀委直接指示撤銷高歌的山東省政協常委、委員職務。

（綜合報道）