【最高法卷宗丟失】法官王林清被立案調查　崔永元後悔爆料發文

備受關注的「陝北千億礦權案」卷宗丟失事件，聯合調查組早前公布調查結果，指是承辦該案的法官王林清故意所為，原因是其對最高法院的前期積怨，以及對該案審判過程心生不滿等。 據《新華社》周五（10日）報道，王林清涉嫌犯罪問題的偵查工作已取得進展，其涉嫌職務違法被監察機關立案調查。 至於為王林清在網上爆料發文的央視前主持人崔永元，隨後就在微博上發聲明道歉，強調「堅決擁護、認可中央調查組調查結論。」

據報道，經北京市公安機關偵查，現有證據表明，王林清因對單位不滿，在2016年11月私自將該案卷宗材料帶回家中隱匿，後為毀滅證據將材料銷毀。至2018年6月至8月期間，王林清受該案當事人趙發琦指使，以偷拍、複印等方式獲取最高法院涉密卷宗材料，更與趙發琦共謀、夥同他人進入最高法工作人員辦公室，竊取電腦內的有關文件。

對最高法院的前期積怨等原因，王林清炮製出「最高法卷宗丟失」的鬧劇。（資料圖片）

報道指，王林清、趙發琦為達到混淆視聽、獲取個人利益的目的，捏造該案卷宗丟失、王林清受打擊報復等虛假情況，在去年12月將相關材料交給崔永元通過互聯網發布。

報道又提到，公安機關在偵查過程中，發現有王林清涉嫌職務違法的問題線索，並正在對涉嫌夥同王林清非法獲取國家秘密的趙發琦繼續深入偵查。

為王林清「站台」的央視前主持人崔永元，隨後就在微博上發聲明道歉，強調「堅決擁護、認可中央調查組調查結論。」（網上圖片）

另一方面，崔永元隨即在微博發聲明道歉，「對此我很後悔，真誠道歉，並願意承擔一切責任」，並強調作為從業多年的新聞工作及及高校教師，「堅決擁護、認可中央調查組調查結論」。崔永元又稱「反思個人在此事件上的作法，在任何時候都不能輕信未經仔細證實的資料。」

崔永元去年12月底在微博上發文批評最高法卷宗丟失，矛頭直指最高法院長周強，始令該案備受輿論關注。（微博截圖）

事實上，該案本來寂寂無聞，直至崔永元在微博發文批評是「先判後審」，然後又指「卷宗被盜兩年無下落」，矛頭直指最高法院長周強，直斥其「帶頭執法犯法」後始引起外界關注。崔永元還多次公開王林清受訪片段為其「站台」，令該案迅速成為社會輿論關注的焦點。

（綜合報道）