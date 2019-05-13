北京大興機場今試飛成功　4架大型客機平穩降落

北京大興國際機場於今日（13日）上午9時展開試飛工作，參與的航空公司為南航、東航、國航和廈航。 經過約1小時的試飛，4架大型客機順利平穩降落，標誌著大興機場的工作重心由基礎建設轉向準備投運通航。

參與是次試飛的包括南航空中巴士A380、東航空中巴士A350-900、國航波音B747-8和廈航波音B787-9飛機。（視覺中國）

參與是次試飛的包括南航空中巴士A380、東航空中巴士A350-900、國航波音B747-8和廈航波音B787-9飛機。四架飛機於今日上午9時左右起飛，於9時30分開始陸續順利在跑道上降落。此次試飛，對12項飛行程序進行驗證，其中包括進近程序4項，進港程序4項，離港程序4項。

據內媒報道，此次試飛是大興機場行業驗收前最重要的一項節點任務。由此，大興機場開始真機驗證，飛行程序試飛正式拉開序幕，標誌著大興機場的工作重心由基礎建設轉向準備投運通航。

根據計劃，大興機場試飛工作將分為三個階段進行。今日進行的是基本試飛，主要測試機場的一般保障情況。8月將開展機場低能見度專項試飛，爭取使大興機場低能見度運行能力達到世界最高水平。8月至9月將開展全面試飛，確保機場投入運行後空地協同、順暢高效。