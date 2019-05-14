江蘇原副省長繆瑞林被最高檢批捕　曾被批評破壞兩會會風會紀

去年被立案調查的江蘇原副省長繆瑞林涉嫌受賄，最高人民檢察院（最高檢）今日（7日）宣布，對他作出逮捕決定。

繆瑞林曾被視為南京「救火隊長」。（資料圖片）

最高人民檢察院微信公眾號通報，江蘇省人民政府原副省長繆瑞林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對繆瑞林作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，繆瑞林出生於1964年11月，江蘇如東人，仕途亦一直未離開江蘇省內。他曾任江蘇省農林廳農業局副局長、省農業資源開發局局長、宿遷常務副市長、市長、市委書記等職。2013年1月，他首次出任江蘇副省長。同年10月，時任南京市長季建業落馬，繆瑞林於12月「補缺」轉任南京市委副書記、代市長，2014年1月再「轉正」為市長。2018年1月，他再次出任江蘇副省長，直到同年11月落馬。中央紀委國家監委的通報指，繆瑞林喪失理想信念，毫無政治紀律和政治規矩意識，參加全國兩會期間嚴重破壞會風會紀，決定開除黨籍和公職（「雙開」），並移送檢察機關依法審查起訴。

另外，內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任邢雲，陝西省委原常委、秘書長錢引安兩宗涉嫌受賄的獨立案件，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院今日分別對二人作出逮捕決定，兩宗案件正在進一步辦理中。

（最高人民檢察院微信公眾號）