【中美貿易戰】美再威脅加徵關稅　華外交部：勸美算算自身得失

美國貿易代表辦公室（USTR）13日公布發布了一份價值約3000億美元的中國進口商品列表，包括農產品、衣物等共3805項，意圖對這些商品繼續加徵25%關稅，並將於6月17日舉行公開聽證會徵集意見。 對此，中國外交部發言人耿爽今天（14日）在例行記者會回應稱，對於美方的反復無常和極限施壓，中方始終保持冷靜和淡定。「奉勸美方看一看國際社會的反應，聽一聽各界人士的呼聲，算一算自身利益的得失，早日認清形勢，回歸正軌。」

中國外交部耿爽在記者會上表示，對貿易戰中國不想打、不展打，但也絕不怕打。（資料圖片）

耿爽當天表示，中方一再表示，加徵關稅解決不了問題，發起貿易戰只會損人害已。對貿易戰中國不想打、不展打，但也絕不怕打。中國不會屈從於任何外部壓力，有決心、有能力捍衛自身合法正當權益。

耿爽指出，自己去年4月美方首次宣布對中國輸美產品加徵關稅，中方立即作出強力回應。此後，美方不斷發出新的威脅。幾次正式實施加徵關稅措施，中方都予以堅決反制。

上周，美方威脅要將對中國2000億美元輸美產品加徵關稅的稅率由10％上調至25％，引起國際社會的一片譁然和金融市場的劇烈反應。對此，中方的立場態度十分明確，美方也非常清楚。中方還是呼呼美方改弦更張，與中方相向而行，爭取達成互利雙贏的協定。

中國13日宣布自6月1日起向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。特朗普當天連發數條Twitter推文，警告中國勿對美國採取報復措施。（資料圖片）

耿爽又稱，對中方這種冷靜淡定和建設性姿態，國際社會普遍高度讚賞。此後，中方團隊依然赴美碰商，以負責任的舉動展現出推動解決分歧的最大誠意。「但美方有些人似乎對形勢產生了誤判，低估了中方捍衛自身權益的決心和能力，繼續混淆視聽，一味漫天要價。對此中方當然要明確拒絕，堅決反對。」

美方5月10日正式宣布對2000億美元中國產品加徵25％關稅。中國國務院關稅稅則委員會13日也宣布了中方的相關舉措。耿爽強調，這體現了中方捍衛多邊貿易體制、捍衛自身合法權益的決心和意志。

（北青報）