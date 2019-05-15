【掃黑除惡】深圳公布新「戰果」：今年以來刑拘涉黑惡疑犯2481人

深圳市周二（14日）召開「掃黑除惡專項鬥爭」新聞發布會，多名政府官員出席會議。該市掃黑除惡辦主任梁増昌在會上通報稱，今年以來，深圳市共打掉黑社會性質組織2個、涉惡犯罪集團9個、涉惡犯罪團夥238個，刑拘犯罪嫌疑人2481人、逮捕1424人，查封、扣押、凍結涉案資產總價值約33.2億元人民幣。

其中，打掉以深圳中科創金融控股集團有限公司法人代表張偉為首的涉黑犯罪集團，截至目前，張偉等44名犯罪嫌疑人已被檢察機關批准逮捕。在辦理一批新型涉黑涉惡案件中，打掉以蔣某龍為首的網路惡勢力犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人35人；打掉淳鋒資產管理公司特大「軟暴力」收債務涉惡團夥，抓獲涉案人員382人，刑事拘留259人。

深圳市周二（14日）召開「掃黑除惡專項鬥爭」新聞發布會，多名政府官員出席會議。（網絡圖片）

11名社區黨委書記被撤換

據悉，為了為嚴查黑惡勢力侵蝕基層政權的問題，深圳對全市6584名社區（村）「兩委 」 委員進行兩輪核查，共排查清理「 三類人員」14名並全部補齊配強，調整撤換政治上不合格、經濟上不廉潔、能力上不勝任、工作上不盡職的社區黨委書記11名，並按照「 六對接六查找」 要求，確定28個軟弱渙散社區黨組織，由市區街道三級書記掛點整頓。

深圳市同時開展社區黨建標準化建設，建成1050個黨群服務中心，加強對社區股份合作公司的監管，目前全市313家社區股份合作公司全部單獨成立黨組織，董事長由黨員擔任比例提升至91.7%。

首創「一案一整改」雙向回饋機制

據介紹，為了從源頭上遏制黑惡勢力滋生，深圳還首創了「 一案一整改 」雙向回饋機制，並在全省得到推廣。深圳政法部門偵破涉黑涉惡重大、典型案件後，分別通過公安建議、檢察建議和司法建議，通報該案件中發現的行業監管漏洞。行業主管部門根據政法部門提出的建議及時查補漏洞、消除隱患，並將整治情況及時回饋政法部門，做到「破獲一起重大或典型案件、整治一個行業、淨化一片領域」。

（深圳發布）