耶魯大學畢業「富二代」出身　浙江杭州政協委員涉黑被通緝　

內地一位畢業於牛津大學和耶魯大學的「富二代」日前被江蘇警方通緝，引發外界關注。警方的通報中未涉及具體的通緝原因，但有消息稱，可能與此人旗下的貸款公司暴力追債有關。

綜合內媒報道，江蘇省公安廳周三（8日）發出通緝令，公開通緝20名涉黑涉惡的逃犯，其中一名名叫朱晟卿的犯人格外搶眼。公開資料顯示，朱晟卿有3個碩士學位，分別是南京大學統計學碩士及工程學學士，耶魯大學統計學碩士，牛津大學金融經濟學碩士。在取得高學歷的同時，他還是浙江杭州市下城區的政協委員，為無黨派人士界。

江蘇省公安廳發出朱晟卿的通緝令。（網絡圖片）

而與名校學歷相比，朱晟卿還是一個「富二代」，他的父親朱志平是同方聯合控股集團有限公司的董事長，主營地產，投資等多元化業務，連續10年躋身「胡潤百富榜」前列。2018年，朱志平以身家135億元位居胡潤百富榜第252位。

含著金鑰匙出生的朱晟卿也很早開始創業，曾涉足互聯網金融，成立了互聯網理財品牌「牛犇犇」和浙江同牛網絡科技有限公司（下稱同牛科技），同時擔任兩家公司的CEO。公開資料顯示，同牛科技曾先後獲得了中誠信集團、遠東控股集團千萬美元級別的融資。此外，朱晟卿還涉足區塊鏈，擔任分布式銀行公鏈DCC（Distributed Credit Chain）創始人兼CEO，以及中國區塊鏈研究中心常任理事。

但在去年12月，同牛科技被傳出失聯，同牛科技杭州總部和北京分部負責人接連被「帶走調查」，大股東同方聯合控股集團的相關從業人員也被「帶走」。至於同牛科技失聯的原因，外界稱與該公司關聯的現金貸產品暴力催收致人死亡有關。此前的新聞報道顯示，同牛科技系統累計協助放款超500億元。

就這份通緝令，江蘇公安呼籲社會各界和群眾提供有關線索。據悉，提供線索的舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，將獲得5000元至2萬元獎勵。

（華爾街見聞、北京頭條）