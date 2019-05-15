【乜都管】北京搭地鐵大聲播歌、霸座　將被納個人信用不良紀錄

北京市交通委員會宣布，即日（5月15日）起在列車車廂內大聲外放視頻或音樂、一人佔用多個座位等6項不明行為將受到管制。 工作人員有權拒絕提供乘車服務，公安會將這些人的不文明乘車行為將被納入個人信用不良記錄。

今年1月一名女子在北京地鐵內大嘆沙琪瑪，更弄到滿地盡是食物碎屑。(資料圖片)

根據《國務院辦公廳關於加強個人誠信體系建設的指導意見》、《北京市軌道交通運營安全條例》、《北京市公共信用信息管理辦法》等法律法規、文件規定，為保障良好的軌道交通運營秩序和乘車環境，結合北京市實際情況，北京市交通委員會制定《關於對軌道交通不文明乘車行為記錄個人信用不良信息的實施意見》，並於15日起正式發布實施。

其中的6項行為包括違規進出閘機、以偽造票卡等方式逃款；在車廂內一人佔用多個座位；在車廂內進食（嬰兒、病人除外）；推銷產品或從事營銷活動；大聲播放短片或音樂，都會被視為不文明乘車行為，工作人員發現有上述不文明乘車行為的應當立即勸阻，工作人員有權拒絕向不聽勸阻的人士提供乘車服務，並可立即向公安、交通執法部門報告。而執法部門經查證後，可對被舉報的人士記錄個人信用不良信息。

而因上述不文明乘車行為而記錄個人信用不良信息的人士，可以通過參加軌道交通志願服務，修復不良信息。

（澎湃新聞）