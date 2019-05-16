上海改建廠房坍塌釀7死14傷　市民以為地震

今天（16日）上午，上海長寧區昭化路正在改造施工的廠房頂部坍塌。據初步了解，事發時有20餘名工人參與現場施工。現場陸續搜救出21名被困工人，其中7人經搶救無效死亡，其餘14人生命體徵平穩。 此前有傳媒報道稱，發生坍塌的建築為上海東馳的平治4S店，但該公司當天發表澄清聲明，稱改建工程與其無關。

上海市民從其家中拍到的坍塌現場。（新京報）

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據《新京報》報道，一名目擊者稱，其住在坍塌現場附近，事發時他正躺在沙發上，突然感受到很明顯的搖晃，以為是地震，隨後聽到「轟」的一聲，出門後發現與其家僅一牆之隔的建築發生坍塌，隨後聽到車輛鳴笛聲。該目擊者還稱，該建築曾提供「修車洗車」服務，事發前正在改造施工。另有目擊者稱，「像地震一樣」，並聽到一聲巨響。

據應急管理部消防救援局官方微博消息，當天11時30分左右，上海長寧區昭化路148號正在改建的東馳平治汽車4S店頂部坍塌，20餘人被困。上海消防救援總隊調動24輛消防車、150餘名指戰員趕赴現場救援。經初步了解，改建廠房面積共3000平方米，坍塌面積有1000平方米左右。

針對此事，上海東馳汽車有限公司當天發表澄清聲明，稱公司已於2019年1月1日正式搬離昭化路148號原址，相關營業執照已註銷。東馳公司指，目前發生事故的建築物非其營業場所，建築工程也與其無關。

（綜合報道）