【有片】狂風冰雹「暴擊」浙江溫州　房屋坍塌、棚架倒冧致多人傷

昨天（24日）下午3時左右，受強對流雲團影響，浙江溫州多地出現惡劣天氣，狂風驟雨瞬間而至、冰雹急落。當時溫州職業技術學院正在室外開展畢業生設計作品展和招聘會，大風將簡易棚全部刮起，致多名學生和參會者受傷。

受狂風驟雨惡劣天氣影響，溫州職業技術學院招聘會現場的簡易棚全部被吹倒。（微博）

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綜合內媒報道，該學校招聘會現場有數百名學生。事發時現場一片混亂，大風直接將簡易棚全部刮起，所有在場人員都往教學樓方向跑，撤離到安全地帶躲避。有在場學生事後憶述稱：「一瞬間，所有的簡易棚都倒了，有人受傷，後來警車和救護車都來了。」

據悉，事故發生後，校方人員、交警、派出所民警趕到現場救援，將受傷的學生和招聘人員送醫救治。其中一名受傷較重的女生頭部右後側是被坍塌的簡易棚砸傷，其他傷者均有不同程度的手臂、腳腕擦傷，無重大傷情和生命危險。

受冰雹天氣影響，溫州多地車輛被砸壞。（影片截圖）

此外，24日下午4時左右，溫州市甌海區南白象街道一間簡易搭建的房屋坍塌，一名長者被壓在裏面，頭部受傷，其後獲救送醫。溫州多地還發生了車輛被冰雹砸毀的情況，造成多車不同程度損壞，還有多處簡易工棚也被砸壞，影響當地交通。

（央視新聞、溫州網）