網傳一架解放軍軍機山東威海墜毀　年內第三起　

綜合內媒報道，流傳內地網絡一段監控視頻顯示，一架飛行器在18日07時17分24秒從空中垂直墜落，發生爆炸，巨大火球騰空而起。據內媒引述知情人士稱，事發地點位於山東威海高村鎮，涉事飛機是一架解放軍殲轟-7A。

監控視頻顯示，一架飛行器（紅圈）墜毀。（視頻截圖）

視頻可見，這架飛行器墜毀地點一旁有一座居民區高樓。 隨後更多視頻顯示，現場有火光，濃煙滾滾，墜毀地點出現的飛行器殘骸，難以辨認是何種型號飛機。不過，另一段視頻則出現身著解放軍空軍服裝的人員，在查看一處墜落於民宅旁的降落傘。這意味著，飛行員很可能在飛行器墜毀前已經跳傘。網絡亦傳聞，兩名飛行員已跳傘逃生。

有消息指，從監控視頻看，這架飛行器外形跟解放軍裝備的殲轟-7A「飛豹」戰鬥轟炸機非常相似。但也不排除是其他型號軍機。目前，解放軍並未出面證實此事。

「安慶發布」官微披露，一名叫查顯偉的特級飛行員4月26日在執行飛行訓練任務時，因直升機墜毀而犧牲。（截圖）

據公開報道，此次墜機是今年以來，解放軍出現的第三次類似事故。5月17日，內地「安慶發布」官微披露，一名叫查顯偉的特級飛行員4月26日在執行飛行訓練任務時，因直升機墜毀而犧牲。官方指，事故原因是直升機在飛行時突發機械故障。消息指，墜毀的是一架直-10武裝直升機，另一名飛行員受重傷。

5月16日，查顯偉烈士的骨灰運抵故鄉安慶。（網上圖片）

另外，在今年3月12日，解放軍證實海軍一架戰機在海南樂東訓練時失事，2名飛行員死亡。 鑒於樂東場站部署有殲-11BH單座戰機、殲轟-7A雙座戰機，外界將墜毀戰機指向殲轟-7A。

自1988年以來，殲轟-7系列共生產300架，但已墜毀12架，造成至少17名飛行員死亡。 隨著解放軍訓練力度的加強，軍隊出現人員傷亡情況並不鮮見。