【Google禁華為】華為發聲明：有能力繼續發展和使用Android

路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能無法更新Android作業系統。 華為周一（20日）發聲明回應稱，華為和榮耀品牌的產品，包括智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，並指華為有能力繼續發展和使用Android生態。

華為稱其智能手機的產品和服務在中國市場不受影響。圖為華為Mate 20 Pro手機。（蔡浩騰攝）

華為的聲明指，Android作為智能手機操作系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為Android的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用Android生態。

聲明續指，華為和榮耀品牌的產品，包括智能手機和平板電腦，產品和服務在中國市場不受影響，請廣大消費者放心使用和購買。未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為用戶提供更好的服務。

據早前報道，路透社周日（19日）引述消息稱，Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料，華為僅可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品。Google內部仍然在討論終止服務的細節，但幾可肯定將停止向華為提供技術支援，以及終止在Android及Google服務的合作。

（綜合報道）