美艦駛近南海黃岩島　解放軍：依法識別查證並警告驅離

美軍表示，海軍一艘艦艇在南海黃岩島附近的水域，展開「自由航行」的巡航任務，並且進入黃岩島12海里處航行。 解放軍南部戰區新聞發言人李華敏周一（20日）表示，美海軍「普瑞布爾」號（USS Preble）驅逐艦當日上午未經中國政府允許，擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

美國導彈驅逐艦「普瑞布爾」號（USS Preble）。（美國海軍官網）

李華敏表示，南海局勢目前不斷趨穩向好。在此形勢下，美方軍艦有關行為危及中美雙方艦機和人員安全，損害中國主權和安全，違背國際關係基本準則，破壞地區和平穩定。

李華敏強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方對美艦挑釁行為表示堅決反對。戰區部隊將保持高度戒備，採取一切必要措施。

中國外交部發言人陸慷也表示，敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和區域和平穩定。

據早前報道，美國海軍「普瑞布爾」號、「鐘雲」號驅逐艦5月6日就曾進入南海島礁鄰近海域，當時解放軍同樣宣稱「依法依規對美艦進行了識別查證，予以警告驅離」。

5月14日，美國海岸警衛隊巡邏艦與菲律賓海警船在黃岩島附近海域進行聯合演練。菲媒當時報道稱，在距離美菲海警船演練不遠處，2艘中國海警船似乎在監控這場演習。其中一艘中國海警船一度距離一艘菲律賓海警船僅2.9海里，但並未與後者互動。

（綜合報道）