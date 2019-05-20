美軍艦艇駛近南海黃岩島附近海域

美軍表示，海軍一艘艦艇周日（19日）在南海黃岩島附近的水域，展開自由航行的巡航任務，或令中美局勢變得更為緊張。

美軍第7艦隊發言人向路透社指，美國導彈驅逐艦「普瑞布爾」號（USS Preble）駛至有主權爭議的黃岩島，對開12海里的海面，確保航道在國際法保障下，可以自由航行。

今次是美軍5月第二次有艦艇在南海附近航行。美國導彈驅逐艦「普瑞布爾」號（USS Preble）和「鍾雲號」（USS Chung Hoon）5月6日在南沙群島的南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里內航行，美軍說此舉是為反對過度的海洋權利主張，並維護國際法賦予的、自由在航道航行的權利。

中方同日對美方行為強烈不滿和堅決反對。中國外交部發言人耿爽5月6日在外交部例行記者會上表示，美國軍艦未經中國政府允許，擅自進入南沙群島南熏礁和赤瓜礁鄰近領海，中國海軍依法對美艦作識別查證，並予以警告驅離。

美國海軍將領理查森（John Richardson）上周三（15日）表示，美軍艦艇於南海執行自由航行任務，受到中國過度關注。他又指，美軍在南海執行的自由航行任務未有突然增加，一直保持一致水平，並指有關行動並非挑釁行為，只是挑戰中國限制自由航行的活動。

（路透社）