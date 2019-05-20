【Google禁華為】英特爾及高通等晶片商　傳暫停供貨華為

美國上周四（16日）將華為列入貿易黑名單之後，傳續有企業加入反華為行列。Google暫停向華為提供技術支援後，彭博社引述消息人士報道，三大全球晶片設計及供應商——英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）告知員工，它們不會向華為供貨，直至另行通知為止。

彭博社引述消息報道，美國主要晶片生產商的員工都接獲通知，會凍結與華為的供貨協議，直至另行通知。

路透社周日（19日）引述消息稱，Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料，華為僅可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品Google內部仍然在討論終止服務的細節，但幾可肯定將停止向華為提供技術支援，以及終止在Android及Google服務的合作。這意味在中國以外地區使用華為智能手機用戶，將無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務。

分析認為，一旦措施全面實施，特朗普政府的行動或會對全球的半導體行業引發連鎖反應，嚴重依賴美國半導體產品的華為公司將會癱瘓，甚或將導致拖慢中國、乃至全球的5G網絡建設。

《日經亞洲評論》周一也報道，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）已暫停向華為供應晶片。報道引述2名消息人士稱，該公司是在特朗普政府上周四把華為列入貿易黑名單後做出這個決定。

（綜合報道）