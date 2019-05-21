東莞或設首間大灣區大學　市長盼吸引香港的大學到當地設分校

東莞市長肖亞19日接受傳媒訪問時透露，國家已經初步同意，在東莞濱海灣新區設立第一所大灣區大學。 另外肖亞表示，當局正計劃引進香港的大學到東莞設立校區，提升當地辦法水平。

東莞計劃引進香港的大學到東莞設立校區，希望可以提升當地辦學水平。(資料圖片)

5月19日，首屆粵港澳大灣區媒體峰會在廣州白雲國際會議中心舉行。東莞市委副書記、市長肖亞非接受了南方日報記者專訪，介紹了東莞的相關規劃，並透露了備受外界關注的粵港澳大灣區大學的新動向。他指，不久前國家已經初步同意，在東莞濱海灣新區設立一所高質量、高水平的大灣區大學，目前相關籌備工作正在加緊進行。肖亞非又指，東莞還計劃引進香港的大學到東莞設立校區，同時大力提升東莞理工學院的辦學水平，推動區域創新。

今年2月，中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中明確提出「支持大灣區建設國際教育示範區，引進世界知名大學和特色學院，推進世界一流大學和一流學科建設」。粵港澳三地此前對建設大灣區大學有頗多倡議，深圳大學校長李清泉、騰訊公司董事會主席馬化騰、香港中文大學前副校長程伯中、香港科技大學原校長陳繁昌等都曾提議建立類似「粵港澳大灣區大學」的機構，廣東省人大代表亦曾經建議在深圳建設粵港澳灣區大學。

（南方日報）