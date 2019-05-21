習近平赴江西會見紅軍後代：飲水思源，勿忘革命先烈

據新華社報道，20日下午，國家主席習近平在江西省于都縣中央紅軍長征出發紀念館，會見了于都縣紅軍後代、革命烈士家屬代表。 習近平表示，建立中華人民共和國，是無數革命先烈們用鮮血換來的。當年黨和紅軍在長征途中一次次絕境重生，憑的是革命理想高於天，最後創造了難以置信的奇跡。

習近平在江西于都縣中央紅軍長征出發紀念館。（新華視點）

習近平還說，現在國家發展了，人民生活變好了，「我們要飲水思源，不要忘了革命先烈，不要忘了黨的初心和使命，不要忘了我們的革命理想、革命宗旨，不要忘了我們中央蘇區、革命老區的父老鄉親們。」

習近平到江西于都縣梓山富硒蔬菜產業園考察調研。（新華視點）

報道稱，習近平當天下午還到于都縣梓山富硒蔬菜產業園考察調研，並到梓山鎮潭頭村看望老區群眾。據悉，于都縣梓山鎮潭頭村有700多年歷史，2017年實現了整村脫貧。

習近平查看了村容村貌，詢問舊房改造、村落環境整治等情況，並到一名紅軍烈士後代家裏做客。習近平看了他家的廚房、臥室、後院、廁所，對其住房和衞生改善情況表示滿意。

于都縣是上個世紀三十年代初期中共贛南省委，贛南省蘇維埃政府所在地，是中央紅軍長征集結出發地、中央蘇區最後一塊根據地、也是南方三年遊擊戰爭（1934年至1937年）起源地。

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