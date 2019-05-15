【亞洲文明對話大會】習近平：認為自己文明高人一等是愚蠢的

亞洲文明對話大會今天（5月15日）上午在北京開幕，中國國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。 習近平在演講中表示，人類文明絕無高低優劣之分，認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的。

亞洲文明對話大會5月15日在北京開幕，中國國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。（新華社）

這場以「亞洲文明交流互鑒與命運共同體」為主題的大會，是繼第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會之後，今年中國舉辦的又一場重要外交活動。聯合國教科文組織等國際組織負責人，亞洲47個國家以及近50個域外國家的各界代表參加了本次大會。

習近平在演講中說，當前，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，人類社會充滿希望；同時，國際形勢的不穩定性不確定性更加突出，人類面臨的全球性挑戰更加嚴峻，需要世界各國齊心協力、共同應對。

他說，應對共同挑戰、邁向美好未來，既需要經濟科技力量，也需要文化文明力量；亞洲文明對話大會，為促進亞洲及世界各國文明開展平等對話、交流互鑒、相互啟迪提供了一個新的平台。

亞洲文明對話大會開幕式前，中外領導人同出席開幕式的重要嘉賓代表合影留念。（新華社）

習近平表示，亞洲是人類最早的定居地之一，也是人類文明的重要發祥地，亞洲各國應該增強文明自信，在先輩們鑄就的光輝成就的基礎上，堅持同世界其他文明交流互鑒，努力續寫亞洲文明新輝煌。

他說，亞洲各國山水相連、人文相親，有著相似的歷史境遇、相同的夢想追求；面向未來，我們應該把握大勢、順應潮流，努力把亞洲人民對美好生活的嚮往變成現實。

習近平表示，亞洲人民期待一個和平安寧的亞洲，維護和平是每個國家都應該肩負起來的責任。

他又指，亞洲人民期待一個共同繁榮的亞洲，經濟發展是文明存續的有力支撐，繁榮富強是國家進步的重要基石。

他說，亞洲人民期待一個開放融通的亞洲，如果各國重新回到一個個自我封閉的孤島，人類文明就將因老死不相往來而喪失生機活力。亞洲各國人民希望遠離封閉、融會通達，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲命運共同體、人類命運共同體。

大會現場。（影片截圖）

習近平說，我們要加強世界上不同國家、不同民族、不同文化的交流互鑒，夯實共建亞洲命運共同體、人類命運共同體的人文基礎。

指各種文明本沒有衝突

為此，習近平提出4點主張：

第一，堅持相互尊重、平等相待。他說，每一種文明都紮根于自己的生存土壤，人類只有膚色語言之別，文明只有姹紫嫣紅之別，但絕無高低優劣之分。認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的！如果人類文明變得只有一個色調、一個模式了，那這個世界就太單調了，也太無趣了！我們應該秉持平等和尊重，摒棄傲慢和偏見，加深對自身文明和其他文明差異性的認知，推動不同文明交流對話、和諧共生。

第二，堅持美人之美、美美與共。習近平表示，每一種文明都是美的結晶，都彰顯著創造之美，一切美好的事物都是相通的，人們對美好事物的嚮往，是任何力量都無法阻擋的！各種文明本沒有衝突，只是要有欣賞所有文明之美的眼睛。我們既要讓本國文明充滿勃勃生機，又要為他國文明發展創造條件，讓世界文明百花園群芳競豔。

柬埔寨國王西哈莫尼發表演講。（影片截圖）

文明交流互鑒不應是強制的、強迫的

第三，堅持開放包容、互學互鑒。習近平說，一切生命有機體都需要新陳代謝，否則生命就會停止，文明也是一樣，如果長期自我封閉，必將走向衰落。他又指出，文明交流互鑒應該是對等的、平等的，應該是多元的、多向的，而不應該是強制的、強迫的，不應該是單一的、單向的。

他說，中國願同各國加強青少年、民間團體、地方、媒體等各界交流，打造智庫交流合作網路，創新合作模式，推動各種形式的合作走深走實，為推動文明交流互鑒創造條件。

第四，堅持與時俱進、創新發展。習近平說，文明永續發展，既需要薪火相傳、代代守護，更需要順時應勢、推陳出新；世界文明歷史揭示了一個規律：任何一種文明都要與時偕行，不斷吸納時代精華。習近平表示，我們應該用創新增添文明發展動力、啟動文明進步的源頭活水，不斷創造出跨越時空、富有永恆魅力的文明成果。

希臘總統帕夫洛普洛斯發表演講。（影片截圖）

新加坡總統哈莉瑪發表演講。（影片截圖）

習近平最後表示，中華文明是在同其他文明不斷交流互鑒中形成的開放體系。他稱，親仁善鄰、協和萬邦是中華文明一貫的處世之道，惠民利民、安民富民是中華文明鮮明的價值導向，革故鼎新、與時俱進是中華文明永恆的精神氣質，道法自然、天人合一是中華文明內在的生存理念。

習近平說，今日之中國，不僅是中國之中國，而且是亞洲之中國、世界之中國；未來之中國，必將以更加開放的姿態擁抱世界、以更有活力的文明成就貢獻世界。

此後，柬埔寨國王西哈莫尼、希臘總統帕夫洛普洛斯、新加坡總統哈莉瑪等發表了演講。